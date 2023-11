Konyaspor Başkan Adayı Ömer Korkmaz, Genel Kurul Öncesi Açıklama Yaptı

Konyaspor'da 27 Kasım Pazartesi yapılacak genel kurul öncesi mevcut yönetimde futbol şube sorumlusu olarak görev yapan Ömer Korkmaz başkan adaylığını açıkladı.

Konyaspor Başkan Adayı Ömer Korkmaz, bir otelde basın toplantısı düzenledi. Korkmaz, bir yola çıktıklarını belirterek, "Yeni bir yönetimle, Konyaspor için yapılması gereken neyse, canla başla mücadele edecek bir ekip oluşturmaya çalışıyoruz. Konyaspor'da zor bir süreç, ateşten gömlek dediğimiz bir süreç var. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hepimizin dediğimiz Konyaspor'a kızabiliriz ama küsmeyiz. Bunların hepsini bitirecek, hep birlikte yeniden Konyaspor'u ayağa kaldıracak, camianın desteği olmadan bunun olmayacağının farkındayız. Gerçekten süreç zor olduğu için şu anda Konyaspor'a bir yönetim kurulu oluşturmak bile bizim adımıza çok zor. Çünkü sadece yönetici ararken birileri bizim yanımızda dursun diye yönetim kurulu oluşturmaya çalışmıyoruz. Gerçekten birlikte ve beraber güçlü bir yönetim oluşturmak için abiler, arkadaşlar, dostlar seçip öncelikle birbirimize sırtımızı dönebileceğimiz bir ekip olmayı hedefliyoruz. Devamında ekonomik sorunlarımız var. Konyaspor'un da en çok konuşulan meselesi bu. Bu dönemde taşın altına eline sokacak her arkadaşımız, her abimiz bizim için çok değerli. Sadece yönetim kurulu adına değil, şehrin tüm sanayisinden, ticaretinden, taraftarından herkesin gücü neye yetiyorsa destek istiyoruz. Tabii ki eleştiriler de olacak. Devamında bizler de iyi şeyler yapamayacağız belki, hatalarımız olacak ama bu dönemde daha çok yapıcı, tüm şehirden destekleyici, maddi manevi bize destek olacak her şeye ihtiyacımız var. Genel kurulda adayız. Herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.