Konyaspor, Araz Nahçıvan'ı Mağlup Etti

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Konyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Konyaspor, Erzurum kampındaki ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'ı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Araz Nahçıvan ile karşılaştı.

Karşılaşmada yeşil-beyazlı ekibin gollerini 27. dakikada Umut Nayir ve 50. dakikada Aleksic attı. Araz Nahçıvan'ın golünü ise 63. dakikada Ramon Machado kaydetti.

Kaynak: AA / Yunus Hocaoğlu - Spor
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