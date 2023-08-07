Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı Sezon Öncesi Bir Araya Geldi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye'nin çağdaş bir ülke olduğunu ve kadının iş hayatında, sporda, sanatta yer alması gerektiğini vurgulayarak Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı'nın başarılarıyla kadınların neler başardığını dünyaya göstermek istediklerini söyledi. Takımın başantrenörü Birol Ünsal ise yeni transferlerle daha güçlü bir takım kurduklarını ve hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı olduklarını belirtti.

Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı ile sezon öncesi bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Türkiye çağdaş bir ülkedir. Türkiye, kadına, eğitime değer veren ve en önemlisi de kadının iş hayatında, sporda, sanatta yer alması gerektiğini düşünen ve buna destek veren insanların çoğunlukta olduğu bir ülkedir" dedi.

Başkan Esen, Türkiye'nin ilk Avrupa Şampiyonu Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı'nın bu sezon tüm kulvarlarda iddialı olduğunu söyledi. Temel hizmetlerin yanı sıra sosyal yardımlar ve sportif faaliyetlerle de ülkenin çağdaşlaşma yolunda daha hızlı ilerlemesi için katkı sağladıklarını kaydeden Başkan Esen, Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı olarak elde ettikleri sportif başarılarla Türkiye'de kadınların neler başardığını tüm dünyaya göstermek istediklerini aktardı.

Takımın önceki sezon son derece güzel başarılara imza attığını söyleyen Başkan Esen, Avrupa Kupası'nın yanı sıra Süper Lig'de de ikincilik elde ettiklerini dile getirdi. Takımın başarılardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Esen, sporculara yönelik şöyle konuştu:

" Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Kupası aldınız. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Türkiye Süper Ligi'nde de her ne kadar şampiyon olmadıysak da ikinci olduk. Bu da bizi çok mutlu etti. Dolayısıyla o da aslında küçük bir başarı değil önemli bir başarı. Yani bir sezona hem Avrupa Kupası'nı hem de Türkiye ikinciliğini sığdırdık. Ama bunlar kadar beni mutlu eden şey takımdaki uyum ve huzurdu. Bu bizim için çok önemli. Siz uyum içeride çalıştığınız sürece sportif başarı daha kolay gelir. Türkiye'nin en iyi hocası ve sporcuları bizde. Gelecek sezon çok daha iyi başarılar elde edeceksiniz. Benim size güvenim tam."

Yaptıkları transferler ile daha güçlü ve tecrübeli bir takım kurduklarını vurgulayan Konyaaltı Belediyesi SK Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, tespit ettikleri eksikler doğrultusunda yeni transferler yaptıklarını kaydetti. Ligin 26 Ağustos'ta başlayacağını belirten Ünsal, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da iddialı olduklarını söyledi.

Avrupa Kupaları'nda bazı değişikliklerin yapıldığını paylaşan Ünsal, "Avrupa Kupaları'nda geçen yıl 128 takım mücadele ederken bu yıl sayıyı ülke puanlarını baz alarak 64 takıma düşürdüler. Biz her kulvarda iddialıyız. Konyaaltı'na yakışacak şekilde bir mücadele sergileyeceğiz" diye konuştu.