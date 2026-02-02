Haberler

Kadınlar Bireysel Sprint Elemeleri ve Kadınlar Takım Takip kategorilerinde toplam 2 dünya rekoru kırıldı
Güncelleme:
2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın ikinci gününde Büyük Britanyalı sporcu Emma Finucane, 9.756 saniyelik derecesiyle şampiyonanın ilk dünya rekorunu kırdı. Kadınlar takım takip yarışında da Büyük Britanya takımı yeni bir dünya rekoru elde etti.

Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nın ikinci gününde ilk seans yarışları sona erdi. Konya'nın ev sahipliğinde devam eden şampiyonanın ikinci gün sabah seansında, Kadınlar Sprint yarışında Büyük Britanyalı sporcu Emma Finucane, 9.756 saniyelik derecesiyle şampiyonanın ilk dünya rekorunu kırdı.

1 Şubat'ta başlayan ve 5 Şubat tarihinde sona erecek 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, Avrupa'nın en iyi pist bisikletçilerini Konya'da buluşturuyor.

Dünya'nın en hızlı veledromu Konya'da bu sene de rekorlar birbirini kovaladı

Kadınlar Sprint elemelerinde Büyük Britanyalı sporcu Emma Finucane, 2025 yılında yine Konya'da Çinli Liying Yuan tarafından 9.976 saniyelik dereceyle kırılan dünya rekorunu 9.759 saniyeye çekerek şampiyonanın ilk dünya rekoruna imza attı.

2026 UEC Avrupa Pist Şampiyonası'nda ikinci dünya rekoru, kadınlar takım takip yarışında geldi. Yol Bisikleti kariyerini 2024 yılında noktalayan Katie Archibald'ın da kadrosunda yer aldığı Büyük Britanya takımı, 4: 03.634'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.

Danimarka, Erkekler Takım Takip elemelerinde dünya rekoru derecesi elde etti. Ancak kural ihlali nedeniyle bu sonuç dünya rekoru olarak kabul edilmedi.

Sabah seansında kadınlar ve erkekler kategorilerinde; Zamana Karşı, Bireysel Sprint, Takım Takip branşlarında eleme ve sıralama yarışları gerçekleştirildi.

İlk seansın genel sonuçları:

Kadınlar Bireysel Sprint Kategorisinde finale yükselen sporcular:

Kadınlar bireysel sprint kategorisi elemelerinde Emma Finucane (Büyük Britanya), Lana Burlakova (AIN), Miriam Vece (İtalya), Lea Sophie Friedrich (Almanya), Hetty Van de Wouw (Hollanda), Alina Lysenko (AIN), Pauline Sophie Grabosch (Almanya) finale kalmaya hak kazanan sporcular oldu.

Erkekler Zamana Karşı Kategorisinde finale yükselen sporcular:

Erkekler zamana karşı kategorisi elemelerinde Artsiom Zaitsau (AIN), Adam Rauschgold (Çekya), Fabio del Medico (İtalya), Maximilian Dörnbach (Almanya), Matteo Bianchi (İtalya), Joseph Truman (Büyük Britanya), David Peterka (Çekya) ve Etienne Oliviero (Fransa) finale kalmaya hak kazanan sporcular oldu.

Kadınlar Takım Takip Kategorisi Final Eşleşmeleri

1.İtalya- Fransa

2.Büyük Britanya- Almanya - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
