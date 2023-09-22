Konak Belediyesi U17 Kız Futbol Takımı İkincilik Kupasını Kaldırdı

Türkiye Şampiyonası'nda büyük bir mücadele vererek İzmir'e ikincilikle dönen Konak Belediyesi U17 Kız Futbol Takımı, kupayı Başkan Abdül Batur'la birlikte kaldırdı.

2022-2023 sezonu U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda final oynayan ve Türkiye ikinciliği kupasını İzmir'e getiren Konak Belediyesi U17 Kız Futbol Takımı, kupa sevincini Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'la paylaştı. Başkan Batur'la birlikte kupayı kaldıran Konak'ın yeşil sahalardaki sultanlarına Teknik Direktör Varol Karul, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve bürokratları da eşlik etti. Başarılı ekibi "Konak'ın Sultanları, hoş geldiniz" diyerek karşılayan ve kutlayan Başkan Batur, İzmir'i en iyi şekilde temsil eden takımı tebrik etti.

GENÇ SPORCULAR KONAK'TA YETİŞECEK

Başkan Batur, Konak Belediyesi olarak spor alanındaki çalışmaları gençlerin gelişimine ve altyapıya ağırlık vererek devam ettireceklerinin de sinyalini verdiği sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konak Belediyesi'nin sporda, özellikle kadın sporcuların olduğu bir alanda dereceye girmesi bizlere onur veriyor. Konak Belediyemizi en güzel şekilde temsil ettiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kulübümüz bu yıl profesyonel ligden amatör lige geçti. Bundan sonra, daha çok, altyapı oluşturmaya, genç sporcuların gelişimine yönelik çalışacağız. Sahalarımızı da artırıyoruz."