Üye Girişi
Haberler

Kocaelispor ve Şanlıurfaspor Golsüz Beraberlikle Ayrıldı

Kocaelispor ve Şanlıurfaspor Golsüz Beraberlikle Ayrıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaelispor, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile oynadığı maçta golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor'un penaltı kararı verilmemesine tepki gösterdiği belirtildi.

Nazım Özgün ERBULAN/KOCAELİ

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Muhammet Ali Metoğlu, Esat Sancaktar, Mehmet Dura

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Muharrem Cihan, Pedrinho(Dk. 81 Barış Alıcı), Tarkan Serbest(Dk. 81 Mesut Can Tunalı), Furkan Gedik(Dk.63 Beridze), Yusuf Cihat Çelik(Dk. 63 Caktas), Mendes, Ahmet Sağat

ŞANLIURFASPOR: Abdülkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu(Dk. 79 Atakan Aybastı), Fatih Eren, Mboula, Nafican Yardımcı, Muhammed Gönülaçar, Forsell(Dk. 61 Furkan Şamil Çetin), Hakan Erçelik, Hasan Hüseyin Acar, Cuma Menize(Dk.72 Begic), Kayode

SARI KARTLAR: Mendes, Ahmet Sağat (Kocaelispor), Hakan Erçelik, Abdülkadir Sünger, Muhammed Gönülaçar, Hasan Hüseyin Acar ( Şanlıurfaspor )

KOCAELİSPOR, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında konuk ettiği Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kaldı.

Bu arada mücadelenin ikinci yarısında Şanlıurfaspor, penaltı kararı verilmediği için tepki göstererek maça yaklaşık 5 dakika geç çıktı.

20'nci dakikada gol şansı yakalayan Kocaelispor'da sol kanattan Mendes rakiplerinin arasından sıyrılarak yerden pasla toplu ceza sahasına gönderdi. Topu karşılayan Muharrem Cihan'ın gelişine vurduğu top, üstten auta gitti.

26'ncı dakikada Kocaelispor'da Furkan Gedik'in sağ kanattan gönderdiği topu Ahmet Oğuz karşıladı. Ahmet Oğuz'un ortasında topu karşılayan Ahmet Sağat'ın kale önünden vuruşu auta gitti.

45+3'te Şanlıurfaspor'un sağdan hücumunda Burak Can Çamoğlu topu ceza sahasına gönderdi. Kocaelispor savunmasının araya girdiği top ceza sahası yayında Cuma'nın karşıladığı şutun ardından top Caner'in elinden sekerek kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı. Şanlıurfasporlu oyuncular itiraz ederken hakem VAR'a gitti. Pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu topun Caner'in destek eline çarptığını belirterek penaltı olmadığını belirtti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Şanlıurfaspor penaltı kararı verilmediği için tepki göstererek maça yaklaşık 5 dakika geç çıktı.

65'inci dakikada Kocaelispor'da orta alanda topu kontrol eden Pedrinho topa sert bir şekilde vururken kaleci Abdülkadir topu karşıladı.

74'üncü dakikada Şanlıurfasporlu Hakan Erçelik'in ara pasını karşılayan Şamil topu ceza sahasının sağ çaprazına gönderdi. Kayode'nin vuruşu üstten auta gitti.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfaspor Kocaeli

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

Dünya medyası art arda son dakika geçiyor! Tanklar Lübnan'a girdi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı

Erdoğan'dan Kabine sonrası İsrail çıkışı! BM'ye yaptığı çağrı bu sefer farklı

 Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş

Narin'in babası, ailesini tamamen hayatından çıkarmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Ekim Salı İSTANBUL okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın okullar tatil mi? 1 Ekim Salı okul yok mu MEB? Samsun okullar tatil mi? 1 Ekim Salı Samsun okul yok mu, var mı? Bartın ve Zonguldak okullar tatil mi? 1 Ekim yarın okullar tatil mi? Imobile kaç gol oldu? 2024-25 Imobile kaç gol attı (GOL KRALLIĞI LİSTESİ)? Kepez Spor Futbol İskenderunspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kepez Spor Futbol İskenderunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Batman Petrol Spor Altay CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Batman Petrol Spor Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Beykoz Anadolu Spor 1461 Trabzon Fk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Kırklarelispor Futbol Afyonspor Kulübü maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Anagold 24erzincanspor Sarıyer CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Anagold 24erzincanspor Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Isparta 32 Spor İnegölspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Isparta 32 Spor İnegölspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });