Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Fiziksel olarak güçlü bir takıma karşı oynadık'

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Fenerbahçe önemli oyuncularının dışında fiziksel olarak da güçlü takım. Top havaya kalktığında tüm mücadelelerini kazandılar. Bütün hafta buna çalışmamıza rağmen maalesef 2 tane gol, kafa topuyla yedik. Bu durum oyun planımızı bozdu. Oyuncu eksikliğimiz var" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Kendileri için zorlu bir mücadele olduğuna vurgu yaparak sözlerine başlayan İnan, "Buradan puan ya da puanlar alacağımıza inanmıştık. Burası zor bir deplasman. Fenerbahçe'ye karşı burada erken geriye düşerseniz, planladığınız oyunu sahaya yansıtmak zor oluyor. Daha sonra oyunu dengelemeyi başardık. Oyun istediğimiz gibi gidiyordu. Fenerbahçe önemli oyuncularının dışında fiziksel olarak da güçlü takım. Top havaya kalktığında tüm mücadelelerini kazandılar. Bütün hafta buna çalışmamıza rağmen maalesef 2 tane gol, kafa topuyla yedik. Bu durum oyun planımızı bozdu. Oyuncu eksikliğimiz var. Dün Ahmet Oğuz oynayamayacağını söyledi. Bugün oyun üstünlüğünü kurmak, kolay olmayacaktı. Bizim için burada bitti" ifadelerini kullandı.

"Karol için keşke hazır olsaydı dedim"

Bu hafta gelen 2 yeni futbolcunun riske edilmesiyle ilgili İnan, "Karol için giremezdim. Bugün 7. günü hazır olmadığını kendisi de söyledi. Onun yeteneklerini, potansiyelini biliyorum. Bugün attığı paslar ve oynadığı oyun için 'keşke hazır olsaydı' dedim. Böyle bir maçta sahada oldu. Bize yeteneklerini gösterdi onun adına mutluyum" diye konuştu.

"Kayserispor maçı ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç"

Hakem performansıyla ilgili sorulan soruya yeşil-beyazlı teknik adam şöyle yanıt verdi:

"Hakemler ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Yorulduğumu hissediyorum. Kocaeli çok güçlü bir camia. Tarihi olan camia. Bu onları hakem bazında ayrıcalıklı kılmıyor. Lütfen buna dikkat etsinler. Çok insanı üzüyorlar. Sıkıntılı dönemdeyiz. Zor da bir fikstür çektik. Bu bahanelere sığınmayacağız. Artık bahanelere sığınmayacağız. Oyuncularımız birbirini tanıyor. Kayseri maçı bizim için seyircimiz önünde ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maç. Doğru bir mücadele ile kazanacağımızı düşünüyorum." - İSTANBUL