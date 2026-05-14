Selçuk İnan: Saha içi hayatımız, alanımız, namusumuz

KOCAELİSPOR Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Son dönemlerde gündemi meşgul eden konulardan biri de Antalyaspor'la saha dışındaki olan kardeşliğimiz. Sadece Antalyaspor'la değil, bütün takımlar kardeşlik ilişkisi içinde olmalı. Saha içi hayatımız, alanımız, namusumuz; ne derseniz deyin. Bundan önceki rakiplerimizle nasıl kora kor mücadele ettiysek böyle bir mücadele olacak. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Kocaelispor, 17 Mayıs Pazar günü saat 20.00'de deplasmanda Hesap.com Antalyaspor'un konuğu olacak. Yeşil-siyahlılar maçın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde, yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın koordinesinde düz koşuyla başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla sürdü. Antrenman öncesi Selçuk İnan ve takım kaptanı Gökhan Değirmenci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ VERECEĞİZ'

Ligin son periyodunda oynadıkları tüm maçların zorlu ve sıralamayı değiştiren müsabakalar olduğunu belirten Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Antalyaspor da bu maçlardan biri olacak. Son dönemlerde gündemi meşgul eden konulardan biri de Antalyaspor'la saha dışındaki kardeşliğimiz oldu. Sadece Antalyaspor'la değil, bütün takımlar kardeşlik ilişkisi içinde olmalı. Saha içi, hayatımız, alanımız, namusumuz; ne derseniz deyin. Bundan önceki rakiplerimizle nasıl kora kor mücadele ettiysek böyle bir mücadele olacak. Çıkacağız, elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Ondan sonra gelişecek olaylar bizim dışımızda. Biz mücadelemizi vereceğiz, kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Sonra da bir tatile çıkacağız. Yeni sezonda da inşallah hep beraber yine birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN DEĞİRMENCİ: KOCAELİSPOR'UN FAYDASINA NE OLACAKSA O OLSUN

Süper Lig'de ilk sezonda yeni kurulan takım olmanın zorluklarını yaşadıklarını, zamanla iyi bir takım kimliği oluşturduklarını ve gelecek sezon daha üst sıraları hedeflediklerini belirten Gökhan Değirmenci, sezonun son maçında karşılaşacakları Antalyaspor'un küme düşme hattından uzaklaşma mücadelesi verdiğini ve bu nedenle zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi.

Kulüpteki geleceği hakkında da değerlendirmemelerde bulunan Değirmenci sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Daha herhangi bir görüşmemiz olmadı. Buna kulübümüz ve hocamız karar verecek. Yani ben 4 yıldır buradayım. Bu 4 yılda dile kolay, birçok şey yaşadık; sevinç, üzüntü, gurur. Kupalar kaldırdık. Çok güzel zamanlarım geçti. Sadece burada futbolculuk yapmadım, hayatımın en anlamlı yıllarını geçirdim. Burası benim için çok özel bir kulüp, çok özel bir yer. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Benim gönlüm tabii ki herkesin de bileceği üzere Kocaelispor'un iyiliği tarafında. İnşallah Kocaelispor'un faydasına ne olacaksa o olsun diye düşünüyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı