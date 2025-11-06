Haberler

Kocaelispor Taraftarı, 'Sosyal Sorumluluk' Ödülüne Layık Görüldü

Kocaelispor taraftarı, Türkiye-Gürcistan maçında sergilediği birlik mesajlı koreografi ile Ekim ayı 'Sosyal Sorumluluk' ödülünü kazandı.

Kocaeli spor taraftarı, Türkiye- Gürcistan maçında sergilediği koreografideki birlik mesajı nedeniyle ekim ayı 'sosyal sorumluluk' ödülüne layık görüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, fair play'in teşvik edilmesi, yaygınlaştırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla verdiği Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri'nin ekim ayı kazananlarını açıkladı. 'Sosyal Sorumluluk' alanında Kocaeli spor taraftarı, Samsun spor takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte ödüle layık görüldü. Kocaeli spor taraftarı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye - Gürcistan maçında futbol, basketbol ve voleybol takım kaptanlarının görsellerinden oluşan koreografi yapmıştı. Kuruldan yapılan açıklamada, Kocaeli spor taraftarı için, "A Milli Takımımızın Gürcistan ile Kocaeli'de oynadığı maçı öncesi; Futbol Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Basketbol Milli Takım Kaptanı Cedi Osman ve Kadın Voleybol Milli Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar aynı koreografide buluştu. Üç kaptana yer veren Kocaeli spor taraftarı, spor ülkesi olma yolundaki birlik mesajıyla alkış aldı" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

