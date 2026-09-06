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Kocaelispor sahasında Samsunspor'u 1-0 yendi

Kocaelispor sahasında Samsunspor'u 1-0 yendi
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Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor, evinde Samsunspor'u 26. dakikada Florian Aye'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Samsunspor, özellikle ikinci yarıda etkili olsa da Kocaelispor savunması ve kalecisi Serhat'ın performansı gole izin vermedi. Karşılaşma boyunca her iki takım da önemli pozisyonlar buldu, ancak tek gol Kocaelispor adına yeterliydi. Bu sonuçla Kocaelispor hanesine 3 puan yazdırırken, Samsunspor sahadan puansız ayrıldı.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Bersan Duran, Mert Bulut

KOCAELİSPOR: Serhat, Zoukrou, Maglica, Djiksteel, Haidara, Show, Berkan (Dk. 69 Guliksen), Uğur (Dk. 46 Susoho), Agyei (Dk.46 Baku), Sousa, Aye (Dk. 82 Metehan)

SAMSUNSPOR: Okan, Mendes, Yunus, Guarino, Tomasson, Yalçın (Dk. 77 Drapsinki), Celil, Samed (Dk. 69 Enes), Emre, Janju, Sekongo (Dk. 89 Erakovic)

GOL: Dk. 26 Florian Aye ( Kocaelispor )

SARI KART: Dk. 28 Haidara ( Kocaelispor )

Süper Ligin 4'üncü haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada Samsunspor'da Celil'in savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Emre'nin vuruşunda kaleci Serhat topu kontrol etti.

16'ncı dakikada Mendes'in uzun pasında sağ çaprazda topla buluşan Janju'nun şutu az farkla auta çıktı.

18'inci dakikada Samsunspor'un geliştirdiği atakta Sekongo ve Samed'in peş peşe yaptığı vuruşlarda Kocaelispor savunması topun kaleye gitmesini engelledi.

26'ncı dakikada Sousa'nın sol çaprazdan ceza sahasına çevirdiği ve savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Florian Aye, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan'ın üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.

37'nci dakikada Haidara'nın ceza sahası yayından yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49'uncu dakikada Aye'nin pasında topla buluşan Baku'nun sert şutunu kaleci Okan iki hamlede kontrol etti.

60'ıncı dakikada Samed'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Serhat gole izin vermedi.

68'inci dakikada Haidara'nın sol kanattan yerden ortasında Baku'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Okan kurtardı.

73'üncü dakikada Samsunspor'da Mendes'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma Kocaelispor'un 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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