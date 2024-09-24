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Kocaelispor Otobüsüne Bolu’da Saldırı

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Kocaelispor futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan otobüs, Bolu'da bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Saldırı anında bir kişinin tabancayla otobüsün arkasından koştuğu görüntülendi. Kocaelispor, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Kocaelispor'a Bolu'da saldırı, tabanca ile otobüsün arkasından koştu

KOCAELİ - Kocaelispor futbolcuları ve teknik heyetini taşıyan otobüs, Bolu sınırında bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Bir kişinin ise elindeki tabanca ile otobüsün arkasından koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Çorum Futbol Kulübü ile oynayacağı müsabaka için 21 Eylül Cumartesi günü kente seyahat ederken, futbolcu, teknik heyet ve kulüp çalışanlarını taşıyan otobüs, Bolu sınırında bir grup tarafından sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. Otobüse tekme ve yumruklar atılırken, bir kişinin de aracın arkasından koşarak tabancasını çıkardığı görülüyor.

Kocaelispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "22 Eylül tarihinde Çorum Futbol Kulübü ile yaptığımız müsabakaya kara yolu ile giden kulübümüz futbolcu, teknik heyet ve kulüp emekçilerini taşıyan otobüsümüze karşı, 21 Eylül tarihinde Bolu il sınırları içerisinde birkaç kendini bilmez tarafından gerçekleştirilen sözlü ve fiziki elim saldırı hasebiyle, ilgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanarak cezalandırılması adına Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. İlgili saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında kanunda yer alan en ağır cezaları almaları adına tüm yasal süreç kulübümüz tarafından titizlikle takip edilecektir" denildi.

Kocaelispor Otobüsüne Bolu’da Saldırı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN KORKMAZ - Spor

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