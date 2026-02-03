Haberler

Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Güncelleme:
Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın atılan gol sonrası Kocaeli tribünlerine yönelik uygunsuz hareketler yapmasıyla birlikte cezalandırılması için TFF'ye başvuruda bulundu. Öte yandan Kocaelispor Başkanı Recep Durul, tribünlere uygunsuz hareketlerde bulunan Skriniar'ın ülkeden deport edilmesini talep etti.

  • Kocaelispor Kulübü, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın cezalandırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
  • Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar'ın lisansının feshedilip ülkeden deport edilmesini istedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor, sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin golünün ardından Milan Skriniar'ın tribünlere dönerek tribünlere yaptığı harekete yeşil-siyahlılardan büyük tepki geldi. Kocaelispor Kulübü, Skriniar'ın ceza alması için harekete geçti.

KOCAELİSPOR'DAN TFF'YE BAŞVURU

Kocaelispor Kulübü, Slovak savunmacı Milan Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Kocaelispor, Skrianiar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

İşte Kocaelispor'un yaptığı açıklama:

"Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur. Lakin bu hareket sadece taraftarımıza yapılmış bir hareket olarak değerlendirilemez. Bu hareket, ülke futbolunun düzenleyicisi Türkiye Futbol Federasyonu'na, rakibimiz Fenerbahçe'ye ve ülkemizin ahlaki değerlerine açıkça saldırı ve hakaret mesabesindedir.

Bu rezillikten ötürü kulübümüz tarafından gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır lakin en büyük tepkiyi Fenerbahçe kulübü ile ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbol severlerin vermesi gerekmektedir. Kulübümüzce bugün itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde ilgili şahsa yönelik Futbol Disiplin Talimatı ilgili maddeleri gereğince cezai müeyyide tatbik edilmesi adına başvuru yapılmıştır.

Hukuki anlamda bu şahsın hak ettiği cezayı Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde alacağına dair en ufak şüphemiz bulunmamaktadır. Bu şahıs bir daha bizim stadyumumuza futbolcu olarak geldiğinde taraftarlarımız ilgili şahsa müstahak olan ilgi ve alakayı gösterecektir. Futbolumuzun ve ülkemizin etik ve ahlaki değerlerine saldıran bu şahıs hakkında en büyük cezayı yine halihazırda futbol oynadığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün vermesi gerektiğini hatırlatırız" denildi.

Kocaelispor, Skrianiar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

'ÜLKEDEN DEPORT EDİLMELİ'

Öte yandan Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul da konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Fenerbahçe Kulüp Başkanı Sadettin Saran'a ve Kocaeli'de işletmesi olan sarı-lacivertli isimlere seslendi ve Skriniar'ın lisansının feshedilip, ülkeden deport edilmesini istedi.

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıReşat Töre:

Haydi bakalım federasyon macan yiyorsa diğer takımlara nasıl anında ceza veriyorsan bu yemiş futbolcuyada gerekli cezayı ver

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEko cCc:

ülkeden deport mu demiş? hahaaaa, hiç gülesim yoktu.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEko cCc:

ülkeden deport mu demiş o? hahaaaa, hiç gülesim yoktu

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa cahit:

adalet herkes için sağlanmalı. çünkü gün gelir herkesin o adalete ihtiyacı olabilir.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet KOŞAY:

pascal nouma hareketine benziyor

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

