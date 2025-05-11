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Kocaelispor, Ligi 4-1'lik Galibiyetle Tamamladı

Kocaelispor, Ligi 4-1'lik Galibiyetle Tamamladı
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Kocaelispor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup ederek sezonu lider tamamladı. Oğulcan Çağlayan ve Mendes'in golleriyle galibiyet elde eden Kocaelispor, etkileyici bir performans sergiledi.

Stat: Yıldız Entegre Kocaeli

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Ali Doğan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Mikdat Çil), Onur Öztonga, Appindangoye (Dk. 80 Mesut Can Tunalı), Muharrem Cinan (Dk. 80 Mustafa Ege Bilim), Vukovic, Samet Yalçın, Cihat Çelik (Dk. 56 Tarkan Serbest), Furkan Gedik (Dk. 57 Yunus Emre Gedik), Mendes, Oğulcan Çağlayan

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Uğur Kaan Yıldız, Oğuzhan Ayaydın (Dk. 84 Emin Metehan Ataşsalar), Süleyman Luş, Ali Dere (Dk. 87 Mustafa Fikret Yıkılmaz), Traore (Dk. 68 Hamza Kılıç), Marcos Silva, Hasan Ayaroğlu, Oğuzcan Çalışkan, Alper Burak Duman, Dembele (Dk. 46 Abdülkadir Çelik)

Goller: Dk. 28 Mendes, Dk. 30, 36 (Penaltıdan) ve 45+2 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor), Dk. 43 Oğuzhan Ayaydın ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 22 Uğur Kaan Yıldız ( Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 45+3 Oğulcan Çağlayan (Kocaelispor)

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında lider Kocaelispor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Spor
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