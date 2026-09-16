Kocaelispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kocaelispor'un kaptanı Massadio Haidara, Gaziantep FK'nın formda bir takım olduğunu ancak kendilerinin de iyi durumda bulunduğunu belirterek, "İki formda takımın karşılaşması olacak. Galatasaray maçından daha farklı olacağını düşünüyorum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Kocaelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekipte Aleksandar Jovanovic ve Rigoberto Rivas takımdan ayrı çalışırken, Tobias Gulliksen ile Bruno Petkovic antrenmanda yer almadı. Takımın kaptanı Massadio Haidara da çalışma öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz"

Gaziantep FK karşılaşmasına yönelik çalışmaların iyi ilerlediğini belirten Haidara, "Her zamanki gibi analizlerimizi yaparak başlıyoruz. Galatasaray maçının analizini de yaptık. Orada neleri iyi yaptık, neleri iyi yapamadık bunları görerek, ders çıkararak ilerliyoruz. Neler yapabileceğimizi planlıyoruz. Gaziantep maçı için iyi bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Önümüzde uzun bir ara var. Her hafta bir maç oynuyorsunuz ve planlamalarınızı da buna göre yapıyorsunuz. Belki iyileştirmek istediğiniz taraflar oluyor ancak bazı noktalarda onlara vakit ayıramıyorsunuz. Bu açıdan uzun ara bizim için iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"Bunun cesaretle alakası olduğunu düşünmüyorum"

Galatasaray maçında golün ardından ortaya koydukları oyuna ilişkin konuşan Haidara, "Bunun cesaretle alakası olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray golü bulduktan sonra geri çekildi. Onlar geri çekilince biz de zorlayarak kendimize alanlar oluşturduk. Bunun sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Biz de biraz daha topu bulup alanlar oluşturarak mücadele edebilirdik. İkinci yarıda bu imkanları daha fazla bulduk ama bunun cesaretle alakası olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

"İki formda takımın karşılaşması olacak"

Gaziantep FK'nın son haftalardaki performansına değinen Haidara, "Gaziantep formda bir takım. Geçen sene de bizim için zor bir takımdı ve yine formdalardı. Ama bizim de formda olduğumuzu söyleyebilirim. İki formda takımın karşılaşması olacak. Galatasaray maçından daha farklı olacağını düşünüyorum. Biz de çalışmalarımızı buna göre yapacağız ve maça hazır çıkacağız. İki kanatlarının da çok hızlı olduğunu biliyoruz. Orada birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Takım olarak buna birlikte cevap vereceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Fiziksel olarak daha formdayım"

Bu sezonki performansı ve kaptanlığı hakkında da konuşan Haidara, "Resmi olarak geçen sene kaptan değildim ama şu an kaptan olduğum için farklı şeyler yapmıyorum. Geçen sezon da günlük hayatımda ve takımla ilgili konularda sorumluluk alıyordum. Performansımın kaptan olup olmamakla değil, fiziksel durumumla alakalı olduğunu söyleyebilirim. Geçen sene fiziksel olarak birkaç problem yaşadım. Bu da formda olmamı ve sezona iyi başlamamı engelledi. Bu sene çok şükür böyle bir problem yaşamadım ve fiziksel olarak daha formda olduğumu söyleyebilirim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı