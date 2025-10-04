Kocaelispor, Eyüpspor'u Penaltıyla Geçti

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48.dakikada sağdan hızlı gelişen Eyüpspor atağında Mame Thiam'ın kaleye paralel pasında kaleci Jovanovic savunma oyuncusuyla teması esnasında topu ellerinin arasından sektirdi. Arka direkte topu önünde bulan Serdar Gürler ağlara gönderdi.

53. dakikada VAR'dan gelen izleme tavsiyesi üzerine hakem Adnan Deniz Karatepe pozisyonu yeniden izledi. Kaleciye yapılan müdahalenin faul olması nedeniyle golü iptal etti.

62. dakikada Kerem Demirbay'ın sağ kanattan çektiği çok sert şutuna kaleci Jovanovic geçit vermedi.

74. dakikada savunmanın çıkarken yaptığı hatada topu kapan Petkovic atak yönünü sola çevirdi. Ceza sahasının solundan içeri hareketlenen Tayfur'a gelmeden topa kaleci Felipe dokundu. Top önüne alan Churlinov etkili bir vuruş yapamadı.

79. dakikada Petkovic'in pasında topla kale sahasının solunda topla buluşan Jo, çok sert vurdu. Yakın mesafeden çekilen şutu Felipe sağından kornere çeldi.

80. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Nonge sert şut çekti. Top ceza sahası içinde Emre Akbaba'ya çarptı. Kocaelisporlu oyuncular elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu.

84. dakikada VAR'dan gelen inceleme tavsiyesi üzerine hakem monitöre giderek yeniden pozisyonu izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

85. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Petkovic kalecinin sağına çok sert vurdu ve takımının ilk golünü kaydetti. 1-0

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Jamal Dijksteel, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic (Ahmet Oğuz dk. 61), Massadio Haidara (Yalçın Kayan dk. 77), Cafumana Show, Habib Ali Keita (Karol Linetty dk.69), Rigoberto Rivas (Joseph Nonge Boende dk. 69), Tayfur Bingöl, Can Keleş (Darko Churlinov dk. 45), Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Samet Yalçın, Oleksandr Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic (Umut Meraş dk. 87), Calegari, Kerem Demirbay, Mateusz Legowski (Yalçın Kayan dk. 75), Serdar Gürler, Svit Seslar (Emre Akbaba dk. 66), Prince Ampem (Metehan Altunbaş dk. 87), Mame Thiam (Umut Bozok dk.75)

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, T. Stepanenko

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Goller: Bruno Petkovic (dk. 85 pen.) (Kocaelispor)

Kırmızı kart: Selçuk Şahin (Teknik Direktör) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Selçuk İnan, Cafumana Show, Tayfur Bingöl, Ahmet Oğuz (Kocaelispor), Prince Ampem, Nihad Mujakic, Mateusz Legowski (Eyüpspor) - KOCAELİ