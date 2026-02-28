Haberler

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

  • Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşıyor.
  • Kocaelispor'un ilk 11'inde Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei ve Serdar yer alıyor.
  • Beşiktaş'ın ilk 11'inde Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan ve Oh yer alıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş : Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

CANLI ANLATIM:

8' Kocaelispor, savunma arkası paslarla Beşiktaş hattını kırmaya çalışıyor.

7' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yeden denediği orta, Kocaelispor defansından taça çıktı.

6' Keita'nın defansın arkasına doğru gönderdiği topu Agbadou kafasıyla kesti. Beşiktaş hücumu izleyeceğiz.

4' Bu maç sarı kart cezalısı durumda olan Sergen Yalçın tribünden maçı takip ediyor.

3' Hücuma çıkmak isteyen Beşiktaş'ta Olaitan defansın müdahalesi ile yerde kaldı.

2' Savunmanın arkasına doğru atılan pasta Tayfur Bingöl için ofsayt bayrağı kalktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
İran füzesi İsrail'de otobüs terminalini vurdu

Görüntü İran'dan değil İsrail'den
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

irana saldırı haberlerini niye yorumlara kapatıyorsunuz?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
İran; Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Ürdün'de ABD üslerini vurdu

İran; 6 ülkede ABD üslerini vurdu! Siren sesleri yükseliyor
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
Kayıp haberleri geliyor! İran'ın üst düzey komutanları öldürüldü

Kayıp haberleri geliyor! Üst düzey komutanlar öldürüldü
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu