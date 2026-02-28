Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Kocaelispor: Gökhan, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Show, Linetty, Keita, Tayfur, Agyei, Serdar.

Beşiktaş : Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Ndidi, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.

CANLI ANLATIM:

8' Kocaelispor, savunma arkası paslarla Beşiktaş hattını kırmaya çalışıyor.

7' Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan yeden denediği orta, Kocaelispor defansından taça çıktı.

6' Keita'nın defansın arkasına doğru gönderdiği topu Agbadou kafasıyla kesti. Beşiktaş hücumu izleyeceğiz.

4' Bu maç sarı kart cezalısı durumda olan Sergen Yalçın tribünden maçı takip ediyor.

3' Hücuma çıkmak isteyen Beşiktaş'ta Olaitan defansın müdahalesi ile yerde kaldı.

2' Savunmanın arkasına doğru atılan pasta Tayfur Bingöl için ofsayt bayrağı kalktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.