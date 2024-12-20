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Kocaelispor Başkanı Durul'dan Sağlam'ın İstifasına Açıklama

Kocaelispor Başkanı Durul'dan Sağlam'ın İstifasına Açıklama
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Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın beklenmedik istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Durul, istifanın nedenlerini öğrenmek üzere bir kriz masası oluşturduklarını ve yönetim kurulu toplantısında karar alınmadığını belirtti.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasına ilişkin, "Hocaysa hocalığını yapacak. Kimse taraftara hakaret edemez. Yönetimi ve kulübü zedeleyici açıklama yapamaz. Zaten sürekli mazeret üreten birisiydi" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın beklenmedik istifası sonrası Kocaelispor Başkanı Recep Durul'dan açıklama geldi. Durul, "Her şey normaldi. Neden istifa ettiğini konuşacağız. Sonra yönetim olarak karar vereceğiz. Kriz masası oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Sürekli mazeret üreten birisiydi"

Hafta başında yapılan yönetim kurulu toplantısında Ertuğrul Sağlam'ın kalması ya da gitmesi yönünde görüşme olup olmadığıyla ilgili Başkan Durul, "Devam edip etmeme gibi bir kararı alınmadı. Öyle bir konuşma olmadı. Zaten devam ediyordu. Taraftarla arasında olan problemleri dile getirdi. Biz de 'Taraftarın tepkisini dikkate alma. Sen sadece işine bak. Teknik konuların dışına çıkma' dedik. 'Devam et' ya da 'kal' gibi konuşma olmadı. Her şey normaldi. Bir anda istifa etmesini konuşacağız, sebebini soracağız. Nereye dayandırıyor, bakalım. Bir şeyler yazmış sosyal medyada ama bizimle konuşmadan oradan paylaşımda bulunması hoş değil. Görevi başında da sürekli mazeret üreten birisiydi. Yönetim olarak konuşalım, ondan sonra açıklama yaparız" değerlendirmesinde bulundu.

"Hocaysa hocalığını yapacak"

"Yönetimi ve kulübü zedeleyici açıklamalar yapmasına müsaade etmem" diyen Durul, "Hangi hoca olursa olsun. Taraftara hakaret edemez. Kulübün geçmişine yönelik olumsuz söylemlerde bulunamaz. Yönetimin eksik kaldığına dair açıklamalar yapamaz. 'Transferde şu eksik kaldı, bu eksik kaldı' gibi söylemlerde bulunamaz. Hocaysa hocalığını yapacak. Yönetimin üzerinde olmasını gerektirecek durum yok. Kendi alanı içinde kalması yönünde telkinlerde bulunduk. Kırılıp kırılmaması kendi yapısıyla alakalıdır. Kocaelispor'un ilkeleri, prensipleri, doğruları neyse onu hiç kimseye çiğnettirmeyiz" cümlelerine yer verdi.

"İstesek bugün bir hoca getiririz"

Kendi isteğiyle görevi bırakması halinde sözleşmede bağlayıcı madde bulunmadığını da belirten Recep Durul, "İstifası halinde bağlayıcı madde yok. Alacağı ve hakkı da yok. Kriz masası oluşturduk. Kriz yönetimini en iyi şekilde yapacağız. Bir sürü hoca var. Bugün istesek bir hoca getiririz. Ama değerlendireceğiz. Bir karar verelim. Ona göre aksiyon alacağız" şeklinde konuştu.

"Önce sözlü olarak dinleyeceğiz. Sonra karar vereceğiz"

Ertuğrul Sağlam ile devam edip etmemeyle alakalı gelen soruyu Durul, "Yönetim olarak toplanalım. Mutlaka ne olduğunu, neden istifa ettiğini soracağız. Bize sözlü olarak açıklasın, biz de duyalım. Sorunun tedavi edilip edilmeyeceğiyle ilgili bir şey diyemem. Ama önce bir toplanalım. Yönetim kurulu olarak karar vereceğiz" diye cevaplandırdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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