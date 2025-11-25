Kocaelispor Başkanı Durul: 250 bin euro ödememiz var, yaptığımızda tedbir kalkıyor

KOCAELİSPOR Başkanı Recep Durul, "3 yıllık bir yasak yok. Sadece geçici olarak bir tedbir konmuş. 250 bin euro ödememiz var, yaptığımızda tedbir kalkıyor ve normal transfer devam ediyor. Bunun için de süremiz var. Şu an transfer dönemi değil. Yani daha transferin başlamasına neredeyse 2 ay var. Dolayısıyla bu süre içerisinde hemen bugün ödememizin de bir anlamı yok. Yarın olsa yarın öderiz. Dolayısıyla onda da bir risk yok" dedi.

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Kocaelispor'un Gençlerbirliği müsabakası öncesi yaptığı antrenmanı ziyaret etti. Durul, antrenman öncesi camianın hedefleri, ulusal lisans durumu, kulübün finansal yapısı, futbolcu ödemeleri ile transfer yasağı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

'AVRUPA'YI HEDEF KOYDUK'

Camianın sportif ve finansal hedeflerine kararlı adımlarla ilerlediğini söyleyen Kocaelispor Başkanı Recep Durul, "Kocaelispor Türkiye Ligi'nde 300-350 milyon euro bütçesi olan takımlara karşı başa baş mücadele ediyor. Hedefine doğru doğru ilerliyor. Türkiye'de performansı en yüksek ilk 3 takım arasındayız. Sahadaki verilere baktığımız zaman hepsinde Kocaelispor ilk 3'te. Dolayısıyla 7 haftanın ardından vücut bulduk. Bütün takımların korkulu rüyasıyız. Son iki maçımızda da başarılı bir performans ortaya koyduk. Son iki maçımızdan 4 puan aldık. Biri kendi sahamızda, biri de deplasmanda iyi bir rakiple, Göztepe'yle oynadık. Göztepe de ligin güçlü rakiplerinden bir tanesi. Daha da güçlenerek devam edeceğiz. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza, taraftarımıza güveniyoruz, inanıyoruz. Geçen yıl 'O kupa buraya gelecek, şampiyon olacağız' dedik ve olduk. Bu yıl da Avrupa'yı hedef koyduk. İnşallah Avrupa'ya gideceğiz. İlk yarıyı da ilk 8'in içinde bitirme planımız var, hayalimiz var" dedi.

'KASIM'IN 28'İNE KADAR LİSANSI VERMEMİZ GEREKİYOR'

Kocaelispor'un ulusal lisans alımı hakkında açıklamalarda bulunan Durul, "Ulusal lisansın her sene alınması gerekiyor. Ulusal lisansı almadan tescil olunmuyor ama günün koşullarına göre takvim değişebiliyor, lisans tarihleri değişebiliyor. Kasım'ın 28'ine kadar lisansı vermemiz gerekiyor. Bizimle birlikte başka kulüpler de var. Sadece Kocaelispor değil. Ekonomik koşullar dünyada ve ülkemizde etkisini gösteriyor. Zorluklar var, kulüpler zorlanıyor, şirketler zorlanıyor. Şirketler zorlandığı zaman kulüplere yansıyor, bu bir etkileşim. Sonuç olarak hepimiz aynı iklimdeyiz. Kocaelispor olarak gerekli tüm aksiyonlarımızı, hazırlıklarımızı aldık ve yaptık. Sorumluluklarımız, ödemelerimiz var, sıkıntılarımız var. Biz her şeye rağmen Kocaelispor'un itibarını, saygınlığını yitirecek hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Bunu öncelikle Kocaelispor camiası ve futbol camiasının bilmesini istiyoruz. Geçmişte çok büyük acılar yaşadık, acı tecrübeler yaşadık. Bu acı tecrübelerin bir daha tekrar yaşanmasına asla müsaade etmeyiz" şeklinde konuştu.

'LİSANSLA İLGİLİ EN UFAK BİR RİSK YOK'

Durul, konuşmasının devamında, "Bugün geldiğimiz noktada ödemeleri yapmak için, lisansı almak için birçok fırsat var, birçok yol var. Taksitlendirme, yapılandırma yapılabiliyor; birincisi bu. Biz yapılandırma için zaten çalışmalarımızı yaptık. İstesek bugün yapılandırma için imzamızı atarız. Ancak şöyle gelişmeler oldu; biliyorsunuz ki hükümet tarafından bir açıklama yapıldı, vergi ve SGK borçlarında düşük faizli yapılandırma yapılacak dendi. Dolayısıyla biz de şimdi bununla alakalı tekrar yeni bir aksiyon aldık. Önceki yapılandırmayı yapmış olsaydık daha fazla para ödeyecektik. Bugün neredeyse 25-30 milyon lira avantajımız oldu. Bunun için yeniden bir yapılandırma yapılacak. Bir iki gün içerisinde bunlar sonuçlanacak. Bunun yanında da federasyonla takvimin uzatılmasıyla alakalı, lisans tarihinin daha ileri bir tarihe ertelenmesi talebinde bulunduk. Başka kulüpler de bulunmuş. Bizim talebimiz değerlendirildi, olumlu gelişmeler var. İnşallah dediğimiz şekilde gerçekleşecek. Bugün herhangi bir risk yok. Bunun bilinmesini istiyoruz. Kocaelispor'un borcu vardır ama borcun ödenmesiyle alakalı gerekli tüm aksiyonlar alınmıştır, lisansla ilgili en ufak bir risk yok" ifadelerini kullandı.

'250 BİN EURO ÖDEMEMİZ VAR, YAPTIĞIMIZDA TEDBİR KALKIYOR'

Futbolcuların maaş ödemeleri konusundaki değerlendirmesinde Durul, şu şekilde konuştu:

"Petkovic'in 200 bin imza parası, 300 bin de maaşından alacağı vardı. Geçen hafta 200 bin imza parası ödendi. Dün itibarıyla da 300 bin maaşından ödeme yapıldı. Petkovic'in şu anda alacağı yok. Sakatlığı geçti, antrenmanlara devam ediyor. Sadece bir ihtar çekildi. Biliyorsunuz futbolcular alacağını almak için önce bir ihtar gönderir. Yabancılarda özellikle bu var. Petkovic konusu halloldu, kapandı. Bir de ona ilaveten Vukovic'ten biraz bahsedelim. Vukoviç de FIFA'ya müracaat etti. Biz önce kendisini çağırdık uzlaşma için, uzlaşmaya gelmedi; sonra FIFA'ya müracaat etti, şikayet etti. FIFA da öncelikle şunu yapar; bize bir öneri gönderir. Der ki 'Şu futbolcunun şu kadar alacağı var. Doğru mudur? Teyit ediyor musunuz?' Biz de deriz ki 'Doğrudur' ya da 'Değil'. Doğruysa 'Evet doğrudur' deriz. 'Bunu eğer kabul ediyorsanız 15 gün içinde bize yanıt verin' der. Biz de 15 gün içinde yanıtımızı veririz. Daha sonra '45 gün içerisinde de ödemesini yapın' der. Arabuluculuk meselesi giriyor devreye, arabulucu kanalıyla futbolcuyla uzlaşma sağlıyoruz. Bu arada da FIFA tedbir koyuyor. Diyor ki, 'Futbolcunun parasını ödeyin, tedbiri kaldırayım.' Bu transfer yasağı değil, tedbir. Parayı ödemeden transfer yapamazsın. Yani transfer yasağı uzun süreli, 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl gibi bir şey söz konusu değil. Burada basında çıkan haberler doğru değil. Yani bir tedbir yok, 3 yıllık bir yasak yok. Sadece geçici olarak bir tedbir konmuş. 250 bin euro ödememiz var, yaptığımızda tedbir kalkıyor ve normal transfer devam ediyor. Bunun için de süremiz var. Şu an transfer dönemi değil, yani daha transferin başlamasına neredeyse 2 ay var. Dolayısıyla bu süre içerisinde hemen bugün ödememizin de bir anlamı yok. Yarın olsa yarın öderiz. Dolayısıyla onda da bir risk yok. Bunu da kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Transfer tahtası 2 yıl, 3 yıl kapalı diye bir şey söz konusu değil. Dün itibarıyla, bu hafta mevcut futbolcuların tüm ödemelerinin yüzde 90'ı yapılacak. Dün itibarıyla bir ödeme yaptık, cuma gününe kadar yüzde 90'ını bitirmiş olacağız"