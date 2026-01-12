Haberler

Kocaelispor, Antalya kampını tamamladı

Kocaelispor, Antalya kampını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor, devre arasını Antalya'da tamamladı ve yarınki Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'e seyahat etti. Teknik direktör Selçuk İnan, bazı oyuncuları riske etmeyecek.

Kocaelispor, Antalya'da sürdürdüğü devre arasını kampını tamamladı. Körfez ekibi, yarın oynayacağı Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'e geçti.

Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde başladıktan sonra Antalya Belek'te sürdüren Kocaelispor, kampı bugün gerçekleştirdiği tek antrenmanla tamamladı. Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında yarın saat 18.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacak olan Körfez ekibi, Gaziantep'e gitti.

Karşılaşmanın ardından Kocaelispor, 23.00'da kalkacak uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı'na gidecek ve daha sonra kara yoluyla kente geçecek. Öte yandan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Selçuk İnan'ın kampta hafif sakatlıkları oluşan oyuncularını Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesi kupa maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

Gruptaki ilk maçında Erzurumspor FK'yı mağlup eden Kocaelispor, üçüncü karşılaşmasını Beşiktaş ile şubatın ilk haftasında evinde, son müsabakasını ise Beyoğlu Yeni Çarşı ile mart ayının başında deplasmanda oynayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti

3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu