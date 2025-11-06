Haberler

Kocaelispor'a 7 futbol sahalı devasa yeni tesis: İlk kazık vuruldu

Kocaelispor'a 7 futbol sahalı devasa yeni tesis: İlk kazık vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaelispor'un tesis ihtiyacını karşılamak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Körfez ilçesine bağlı Sevindikli Mahallesi'nde yeni bir spor tesisi inşaatına başladı. Proje kapsamında, yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal çim ve sentetik çim olmak üzere 7 futbol sahası inşa edilecek.

  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Sevindikli Mahallesi'nde 75 dönümlük arazi üzerinde profesyonel standartlarda bir spor üssü inşa ediyor.
  • Tesiste yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal çim ve sentetik çim olmak üzere 7 futbol sahası inşa edilecek.
  • Tesisin 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, 59 bin 700 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak planlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli spor'un gelişimine katkı sunmak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Körfez Sevindikli Mahallesi'nde profesyonel standartlarda spor üssü inşa ediyor.

75 DÖNÜMLÜK YENİ TESİS

Bu kapsamda 75 dönümlük arazi üzerinde yükselecek olan spor tesisinin inşaat çalışmaları başladı. Modern futbol ve antrenman sahalarından oluşan dev tesis, hizmete açıldığında sporcuların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Tesis sahasında devam eden çalışmalar kapsamında temel donatı imalatları sürerken, çevre ihata duvarının beton döküm çalışmaları da aralıksız yürütülüyor. Mevcut tribünün yıkımı tamamlanma aşamasına gelirken, gölet alanında ise dolgu çalışmaları devam ediyor.

Kocaelispor'a 7 futbol sahalı devasa yeni tesis: İlk kazık vuruldu

7 FUTBOL SAHASI İNŞA EDİLECEK

Kocaelispor tarafından kullanılması planlanan tesisin 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, 59 bin 700 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak planlandı. Proje kapsamında, yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal çim ve sentetik çim olmak üzere 7 futbol sahası inşa edilecek. Tesiste ayrıca kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol sahaları, 1032 seyirci kapasiteli iki tribün, yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi odası gibi donatıların yer alacağı bildirildi.

Kocaelispor'a 7 futbol sahalı devasa yeni tesis: İlk kazık vuruldu

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSadi:

Şu futbola harcanan paralara yazık ya boş iş

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmAil:

Son 3 yıldır kaybettikten sonra Nelson FY'nin platformu ve stratejisiyle çalışmak gerçekten harikaydı. Şimdi kaybettiğim parayı geri kazanıp 459.000 dolar kazandım. Ticaret becerileri birinci sınıf ve size tavsiyem, denemeniz, pişman olmayacaksınız. Kripto dünyanızı büyütmek için ona Telegram üzerinden (Nildatrading) ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜnsal Erol:

kazma olmasın o

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

Camide abdest alacaklardı, gördükleri karşısında dehşete düştüler
Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz inşallah

Gözlerini dev maça diktiler: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

Camide abdest alacaklardı, gördükleri karşısında dehşete düştüler
Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz inşallah

Gözlerini dev maça diktiler: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi

Resmen açıklandı! Cimbom'a yenilmenin faturası çok ağır oldu
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil

Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.