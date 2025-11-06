Kocaelispor'a 7 futbol sahalı devasa yeni tesis: İlk kazık vuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli spor'un gelişimine katkı sunmak ve kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla Körfez Sevindikli Mahallesi'nde profesyonel standartlarda spor üssü inşa ediyor.

75 DÖNÜMLÜK YENİ TESİS

Bu kapsamda 75 dönümlük arazi üzerinde yükselecek olan spor tesisinin inşaat çalışmaları başladı. Modern futbol ve antrenman sahalarından oluşan dev tesis, hizmete açıldığında sporcuların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Tesis sahasında devam eden çalışmalar kapsamında temel donatı imalatları sürerken, çevre ihata duvarının beton döküm çalışmaları da aralıksız yürütülüyor. Mevcut tribünün yıkımı tamamlanma aşamasına gelirken, gölet alanında ise dolgu çalışmaları devam ediyor.

7 FUTBOL SAHASI İNŞA EDİLECEK

Kocaelispor tarafından kullanılması planlanan tesisin 14 bin 800 metrekaresi kapalı alan, 59 bin 700 metrekaresi ise saha ve açık spor alanları olarak planlandı. Proje kapsamında, yerden ısıtmalı hibrit çim, doğal çim ve sentetik çim olmak üzere 7 futbol sahası inşa edilecek. Tesiste ayrıca kaleci antrenman sahası, kapalı halı saha, tenis ve basketbol sahaları, 1032 seyirci kapasiteli iki tribün, yüzme havuzu, şok havuzu, fin hamamı, sauna, fitness salonu ve fizyoterapi odası gibi donatıların yer alacağı bildirildi.