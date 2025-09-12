Kocaelispor 18 Transferle Süper Lig'e Hazırlanıyor

16 yıl sonra yeniden Trendyol Süper Lig'e yükselen ve nisan ayından sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kocaelispor, 18 futbolcu transfer ederek kadro yapılanmasını tamamladı.

Geçen sezon Trendyol 1. Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve Trendyol Süper Lig'e erkenden hazırlık yapmaya başlayan Kocaelispor'da 18 oyuncu transfer edildi. 8 oyuncusunu kiralık olarak renklerine bağlayan yeşil-siyahlılar geçen yılki kadrodan da gençlerle birlikte 20 futbolcuyla yollarını ayırdı. Toplam 8 futbolcusunu başka takımlara kiralık olarak gönderen Kocaelispor'da kiralık olarak kadrosunda bulunan bir futbolcu da kulübüne döndü. Transferde son hamlelerini yapan Körfez ekibinde kadro yapılanması tamamlandı.

Kocaelispor'un yaptığı transferler

Kocaelispor bu transfer döneminde; Aleksandar Jovanovic, Daniel Ebenezer Agyei, Joseph Nonge Boende, Massaido Haidara, Bruno Petkovic, Anfernee Dijksteel, Karol Linetty, Serhat Öztaşdelen, Darko Churlinov ve Serdar Dursun'u bonservisiyle, Manuel Cafumana Show, Mateusz Wieteska, Oleksandr Syrota, Can Keleş, Tayfur Bingöl, Hrvoje Smolcic, Botond Balogh ve Habib Ali Keita'yı da kiralık olarak renklerine bağladı. Öte yandan kiralık oyuncularından Wieteska'nın sezonun ilk maçında sağ diz ön çapraz bağları koptu.

Sezon başladıktan sonra 9 transfer yaptı

Haziran ayının başında Teknik Direktör Selçuk İnan ile imzaları atan Körfez ekibi, ağırlıklı geçen yılki kadrosuyla çıktığı yeni sezon hazırlık sürecinde; haziran ayında Agyei ve Jovanovic'i, temmuz ayında Nonge, Haidara, Wieteska, Dijksteel, Serhat, Petkovic ve Cafumana Show'u transfer etti. Kocaelispor, lig başladıktan sonra Can Keleş, Linetty, Tayfur, Bingöl, Syrota, Churlinov, Smolcic, Balogh, Serdar Dursun ve Keita'yı kadrosuna kattı. Bu süreçte Ahmet Hasan, Oğulcan, Appindangoye, Yusuf Cihat ve Mendes ile yolları ayıran yeşil-siyahlılar Mesut Can, Onur, Mikdat ve Umut Can'ı da kiraladı.

Takımdan gidenler

Kocaelispor sezon öncesinde şampiyon kadroda yer alan; Markao, Josip Vukovic, Pedrinho, Mijo Caktas, Batuhan Şen, Yunus Emre Gedik, Caner Osmanpaşa, Mehmet Yılmaz, Furkan Özyapı, Haşim Arda Sarman, Ahmet Hasan Göcen, Ümitcan Ekşi, Barış Alıcı, Oğulcan Çağlayan, Aaron Appindangoye, Yusuf Cihat Çelik ve Ryan Mendes ile yollarını ayırdı. Kiralık olarak yeşil-siyahlı camiaya getirilen Emir Ortakaya ise kulübüne döndü. Diğer yandan Körfez temsilcisi Umut Can Aslan'ı Manisa FK'ya, Bedirhan Yıldız'ı Söke 1970 Spor'a, Mikdat Çil'i Balıkesirspor'a, Onur Öztonga'yı Boluspor'a, Mesut Can Tunalı'yı ise Serikspor'a kiralık olarak gönderdi.

Geçen sezondan 9 futbolcu kaldı

Geçen sezondan kadro kalan futbolcular ise Ahmet Oğuz, Ahmet Sağat, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Mustafa Ege Bilim, Samet Yalçın, Rigoberto Rivas ve Tarkan Serbest oldu. - KOCAELİ