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Kocaeli U17 Maçında Kontrol Kaybedildi, Kavga Çıktı

Kocaeli U17 Maçında Kontrol Kaybedildi, Kavga Çıktı
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Kocaeli'de U17 Ligi'nde oynanan Derince Birlikspor-Kocaeli Güneşspor maçında devre arasında ihraç edilen futbolcular tribünde kavga çıkardı. Maç, sporcuların sahayı terk etmesi nedeniyle tatil edildi.

Kocaeli'de U17 Ligi'nde oynanan Derince Birlikspor-Kocaeli Güneşspor maçının devre arasında ihraç edilen futbolcular, ikinci yarıda soyunma odası yerine tribüne çıkınca ortalık karıştı. Kavgayı fark edip, maçı bırakan futbolcular da duvarlardan atlayıp tribüne çıktı, kavga büyüdü ve maç tatil edildi.

Kocaeli'de üst üste yaşanan yeşil saha olaylarına bir yenisi de Derince ilçesinden eklendi. U17 takımları arasındaki bir müsabaka daha, sporcuların sportmenlik dışı davranışları, ihraçlar, tribünlerin müdahil olması ve futbolcuların oyunu bırakıp tribündeki kavgaya karışması nedeniyle tatil edildi.

Kocaeli U17 Ligi B Grubu'nda; 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puanla liderlik koltuğunda bulunan Kocaeli Güneşspor, 2 maçta 6 puan alan takipçisi Derince Birlikspor'a konuk oldu.

Hareket çekip küfür edince yumruk gecikmedi

Derince Suni Çim Stadı'nda oynanan müsabakada Derince Birlikspor 1-0 öne geçti. Lideri yenip, maç eksiğine rağmen aynı puana ulaşmanın hesaplarını yapan Derince Birlikspor devre arasında soyunma odasına öne girdi. Futbolcular soyunma odasına yöneldiği sırada ev sahibi takımdan Yusuf Yayla tribünlere dönüp küfür etti. Sportmenlik dışı hareketten ve sözden rahatsız olan Kocaeli Güneşspor oyuncusu Heval Baran Barış da rakibi Yusuf Yayla'ya yumruk attı. Kusurlu hareketlerinden dolayı, hakem Ahmet Necip Sarı her iki oyuncuyu da devre arasında kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Soyunma odası yerine tribüne çıktılar, ortalığı karıştırdılar

İkinci yarıda takımlar sahaya birer oyuncu eksik çıktı. Kırmızı kartla oyundan ihraç edilen oyuncular ise soyunma odası yerine tribünlere çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısı başlamadan önce tribünde olaylar başladı. İhraç edilen oyuncular maçı izlemek için çıktıkları tribünde birbirlerine sataşınca aileler ve taraftar da gerginliğe dahil oldu. Sahada maç oynanırken, tribünde yaşanan kavga oyuncuların da dikkatini çekti. Bunun üzerine konuk ekibin oyuncuları maçı bırakıp, duvarlardan atlayarak tribüne çıkmaya başladı.

Futbolcular maçı bırakıp tribüne çıktı, kavgaya karıştılar

Kocaeli Güneşspor'un sahadaki oyuncularından Metincan Toğul, ardından Mehmet Emin Özoğlu, Mert Ege Deniz, Ahmet Hakan Özbek ve Kayra Berat Sönmez duvarlardan atlatıp tribüne çıktı ve kavgaya karıştı. Dakikalar 50. gösterdiğinde bu 5 futbolcu, tehdit ve fiziksel saldırıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Kocaeli Güneşspor ihraçların ardından sahada 5 kişi kaldı. Futbol oynamak için sahada bulunması gereken asgari oyuncu sayısının altına düşüldüğü için hakem Ahmet Necip Sarı, maçı tatil etti.

Oyundan atılan toplamda 7 oyuncu disiplin kuruluna sevk edilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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