Kocaeli Hemşeri Turnuvasında Şampiyon Belli Oldu

Kocaeli Hemşeri Turnuvasında final heyecanı yaşandı. Toplamda 23 hemşeri derneğinin katıldığı turnuvanın finalinde Kocaeli Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğini 4-2 yenen Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu şampiyon oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kocaeli Hemşeri Turnuvasında final heyecanı yaşandı. 23 hemşeri derneği takımının katıldığı turnuvada Kocaeli Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu finale namağlup olarak geldi. Turnuva boyunca Kocaeli Artvin Batum Havalisi 39 gol, Kocaeli Erzurumlular Derneği 38 gol attı. Turnuva boyunca final karşılaşması dahil 49 futbol maçı yapıldı. Doğu Kışla Parkında gerçekleştirilen final maçı yoğun seyirci desteğinde gerçekleşti.

"Burada kardeşlik ve dayanışma önemli"

Final maçı öncesi açıklamalarda bulunan Kocaeli Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Avni Gözütok, "Öncelikle bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi'ne teşekkür ediyorum. Sonuçta bir futbol maçı, burada kardeşlik ve dayanışma önemli. Görüyorsunuz dayanışmanın örneği olarak Kocaeli'deki tüm hemşeri dernekleri bir araya geldi ve birbirini tanıdı" dedi.

Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonu Başkanı Mikail Kalyoncu da, "İlk olması hasebiyle böylesine önemli bir turnuvayı düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'a, Sivil Toplum Dairesinin kıymetli yöneticilerine ve diğer görevli arkadaşlara teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir organizasyon oldu. Bütün derneklerimiz centilmenlik çerçevesinde çok güzel bir futbol izlettiler bize. Birinci kim olursa olsun sonuçta Kocaeli kazanacak inşallah" ifadesini kullandı.

Final maçı sonrasındaki kupa töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, "Turnuvanın final maçı gerçekten çok güzel geçti ve güzel bir mücadele oldu. Futbol hayatın kısa bir özeti gibi aslında, paslaşan arkadaşlar paylaşmayı seven arkadaşlardır" dedi.

Başkan Vekili Soydabaş, final mücadelesinde oynayan her iki takıma madalya ve kupasını verdi.

Şampiyon olan Kocaeli Artvin Batum Havalisi Dernekleri Federasyonuna, ikinci olan Kocaeli Erzurumlular Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğine ve üçüncü olan Kocaeli Manav Kültürü Dernekleri Federasyonuna madalya ve kupaları verildi. En centilmen takım olan Kocaeli Adıyamanlılar Derneği ve turnuvanın gol kralı Kocaeli Erzurumlular Derneği takımından Hüseyin Özkan da ödüllerini aldı. Ayrıca turnuva da ödül olarak şampiyon takıma televizyon, laptop ve ofis takımı, ikinci takıma laptop ve ofis takımı, üçüncü takıma tablet ve ofis takımı, en centilmen ile en golcü oyuncuya eşofman takımı verildi. - KOCAELİ