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Kocaeli'de 471 Sporcu Körfezde Kulaç Attı

Kocaeli'de 471 Sporcu Körfezde Kulaç Attı
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Kocaeli'de düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'nda 471 sporcu, 'Körfezin iki yakası bir araya geliyor' sloganıyla Gölcük'ten Derince'ye yüzdü. Büyükşehir Belediye Başkanı, yarışların uluslararası düzeye taşınacağını belirtti.

Kocaeli'de düzenlenen Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları'na katılan 471 sporcu, Gölcük Değirmendere sahilinden Derince'ye kulaç attı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük ve Derince belediyeleri, Türkiye Yüzme Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde "Körfezin iki yakası bir araya geliyor" sloganıyla gerçekleştirilen yarış için Gölcük Değirmendere sahilinde program düzenlendi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yarışların uluslararası düzeyde düzenlenmesi için çalışmaların yapılacağını söyledi.

İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği faaliyeti yürütüldüğünü dile getiren Büyükakın, çalışmalarla artık her türlü su sporunun İzmit Körfezi'nde yapılacağını kaydetti.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe de programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından 338 erkek ve 133 kadın sporcu, protokol üyelerince verilen startın ardından denize girdi.

Yüzücüler, Derince sahilindeki bitiş noktasında karaya çıktı. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyelerince verildi.

Programa, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Berna Abiş, MHP İl Başkanı Enes Emengen, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Kemal Yavuz, MHP Gölcük İlçe Başkanı Murat Motor ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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