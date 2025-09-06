'Klasikle moderni bir araya getiren basketbolcu': Alperen Şengün

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Türk milli takımıyla EuroBasket 2025'te gösterdiği güçlü performansla dikkat çekiyor.

12 Dev Adam'ın A Grubu'nda beşte beş yapmasında büyük katkı sahibi olan Şengün, bu maçlarda 21,6 sayı, 9,6 ribaund ve 6,8 asist ortalamasıyla oynadı.

Özellikle Türkiye'nin grup aşamasını lider bitirmesindeki en önemli maç olan Sırbistan karşısında 28 sayıyla adeta alev alan Şengün, basketbol otoritelerinin de büyük övgüsünü aldı.

23 yaşındaki Şengün'ün tesadüf sayılabilecek şekilde başlayan sporculuk kariyeri bugün artık basketbolun beşiği ABD'de en iyilerle birlikte anılıyor.

Rap sanatçısı Ezhel'in Alpi şarkısına da konu olan Şengün geçen sezon, 2007'de All Star maçına seçilen Mehmet Okur'un ardından bu başarıyı gösteren ikinci Türk basketbolcu olarak tarihe geçti.

Kariyeri nasıl başladı?

25 Temmuz 2002'de Giresun'da doğan Şengün'ün ilham verici bir basketbol öyküsü var.

Çocuklarını spora yönlendirmek isteyen baba Kemal Şengün aslında ilk adımı büyük oğlu Alican için atıyor ve onu basketbola başlatmak istiyor.

Baba Şengün 10 yıla yakın ABD'de yaşadıktan sonra basketbolu şehirde yaymak için Giresun'a dönen çocukluk arkadaşı Salim Tatlı'yı görünce bu hevesinden söz ediyor.

Ancak Tatlı, 16 yaşındaki Alican'a yaşı nedeniyle olumlu bakmıyor. Bunun üzerine de baba Şengün, Alperen'i işaret ediyor.

Tatlı ile o yıl 8 yaşında olan Alperen Şengün'ün de yolu böylelikle kesişiyor.

Basketbola ilgisi, uzun boyu ve çalışkanlığı ile kısa sürede ciddi yol kat eden Şengün, Tatlı'nın yönlendirmesiyle 12 yaşında Banvit'e transfer oluyor ve Bandırma'ya taşınıyor.

Yıllar sonra NTV Spor'a konuşan Tatlı, "Onun basketbolcu olması için tüm aklımı kullanmaya çalıştım ve duygusal davranmadım" diyor.

Bandırma'dan Houston'a giden bir yol

16 yaşında Banvit'in profesyonel basketbolcusu olan Şengün 2018-19 sezonunu 10,8 sayı, 6,8 ribaunt ve 1,2 asist ortalamasıyla tamamladı.

Basketbol Süper Ligi'nin yanı sıra genç basketbolcular için kendini gösterme fırsatı sunan Basketbol Gelişim Ligi'nde de forma giyen giydi, 2019'da ligin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Bu ona İstanbul'daki kapıları araladı. 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın üç yıllık teklifini kabul etse de Süper Lig macerası yalnızca bir sene sürdü.

Parlak performansı onu 2021 NBA Seçmeleri'nde Oklahoma City Thunder'a taşıdı. Genç yetenek iki kez ilk tur seçim hakkı karşılığında Houston Rockets'a takas edildi.

Henüz ilk sezonunda adından söz ettiren Şengün için ilerleyen yıllar da oldukça parlak geçti. 2022-23 sezonunu 14,8 sayı ve 9 ribauntla ve 2023-24 sezonunu da 21,1 sayı, 9,3 ribaund ve 5 asistle tamamladı.

2021'de ilk kez NBA'de forma giyen Şengün iyi bir çaylaklık dönemi geçirmesinin ardından 2022 NBA All-Star Çaylaklar Maçı'na seçildi.

2024-25 sezonuna da hızlı başlayan Şengün, All-Star seçildiği 31 Ocak tarihine dek ligde 46 maçta 19,1 sayı, 10,4 ribaund, 5 asist ortalamasıyla oynadı.

'Benzersiz bir büyüme öyküsü'

BBC News Türkçe'ye konuşan Socrates Dergi'den spor yazarı ve basketbol yorumcusu İnan Özdemir'e göre Alperen'in Giresun'dan Banvit'e, Beşiktaş'tan Houston'a yolculuğu benzersiz bir büyüme öyküsü:

"Önce alçak posttaki kıvraklığıyla dikkatleri çekti, arkasından yumuşak elleri ve pas yeteneğiyle klasik bir uzundan fazlası olduğunu gösterdi. Hücumda gelişirken ve Houston Rockets'ın lideri haline gelirken geçen sezon savunmada da sınıf atladı."

Özdemir, Alperen'i "Onunla beş dakika geçirin, nasıl hırslı, aç bir yıldız olduğunu görürsünüz. Hep bir adım sonrasını düşünüyor. Gerçek bir rekabetçi" diye anlatıyor.

Peki onu farklı kılan neydi?

BBC News Türkçe'ye konuşan basketbol yorumcusu Kaan Kural, onu bu yıllarda eşi benzeri olmayan bir özelliğiyle, "klasik basketbolu, modernle bir araya getirmesi" nedeniyle övüyor.

Bu övgüyü ise şu sözlerle açıklıyor:

"Bugün NBA'in sırtı dönük oyunu en gelişmiş oyuncularından birisi. 90'lardan beri yavaş yavaş azalan, uzunlarda son 10 yılda da neredeyse hiç bulunmayan bir özellikti. Onu hala yapabilen çok az sayıda oyuncudan biri."

Kural'a göre Alperen saha görüşüyle, top hakimiyetiyle, topa yön verebilmesiyle de modern uzun profilinde çok ayrı bir yerde duruyor:

"Modern ile klasiği birleştirdi."

EuroBasket 2025 performansı ve kariyerinin geri kalanı

İnan Özdemir, Şengün'ün EuroBasket 2025 gruplarındaki performansı hiç şaşırtıcı olmadığı görüşünde.

BBC News Türkçe'ye değerlendirmelerde bulunan SporOn Youtube kanalından spor yorumcusu Irmak Kazuk'a göre de göz alıcı performansında şaşırtan tek kısmın Şengün'ün kendi işini en üst seviyede yaparken, takım arkadaşlarının oyununu da hem kolaylaştırması hem de çok daha yukarı çekiyor oluşu.

"Yalnızca elit oyuncuların yapabildiği bu detay, bizim, Alperen'i NBA maçlarında izlerken çok da farkına varamadığımız taraf."

Basketbolseverler EuroBasket25 Luka Doncic'ten Nikola Jokic'e, Franz Wagner'den Lauri Markkanen'e çok özel oyuncular izlese de hem Özdemir'e hem de Kazuk'a göre Şengün turnuvada şu ana kadarki gösterişli performansıyla en fark yaratan oyuncu konumunda.

Peki, 23 yaşındaki oyuncunun turnuvadaki bu performansı onun kariyeri için ne denli önemli?

İnan Özdemir bu soruyu "Basketbol değişiyor" diye yanıtlıyor ve 2010'ların ortasında oyundaki uzunların hükmü azalırken kısa beşlerin ortalığı sardığını, üçlük devriminin de bilinen bütün kalıpları kırdığını hatırlatıyor.

Nikola Jokic, Luka Doncic ve Giannis Antetokounmpo gibi Avrupalı oyuncuların bu devrime yeni boyut kattığını, Avrupa basketbol kültürü ile NBA arasında büyük bir köprü kurduğunu savunan Özdemir, "Alperen, o köprünün yeni temsilcilerinden" diyor.

Irmak Kazuk da Şengün'ün kariyerinin uzun süre NBA'de devam edeceğini, hatta belki orada sonlanacağını düşünmenin hayalcilik olmayacağını düşünüyor.

Basketbol kamuoyunda gözlerin Şengün'ün üzerinde olmasını bekleyen Kazuk, bunu bir baskıdan çok meydan okumaya dönüştürmenin milli basketbolcuyu bambaşka bir mertebeye çıkartacağı öngörüsünde bulunuyor.

Her fırsatta Jokic'i idolü olarak gördüğünü inkar etmeyen ve "Baby Jokic" (Bebek Jokic) benzetmeleri yapılan Türk yıldız için özellikle Sırbistan karşısındaki performansı ardından "Daddy Şengün" (Baba Şengün) lakabı takıldı.

Kazuk, bu durumun Şengün'ün gelişiminin ispatı olduğunu söylüyor:

"Houston'daki koçu [Ime] Udoka'nın 'Türkiye'nin Jordan'ı' yorumu da işin zirvesi. Malum oralarda birisini kolay kolay Jordan'a benzetmezler."

NBA'de Avrupalı süper yıldızlar çeşitli dönemlerin yüzü olmayı başarabildi. Kazuk'a göre Alperen'in dönemi başlıyor olabilir:

"Turnuva ardından, Alperen artık NBA'de sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda Avrupa'nın en güçlü yüzü olacak belki de. Ülkenin o seviyede tanıtımın yapmak bambaşka bir değer."

Türk milli takımında her dönem liderlik savaşları olduğunun altını çizen İnan Özdemir ise Şengün'le bu durumun da değiştiğini söylüyor:

"Bu takımda hiyerarşi tartışması yok. Koç Ergin Ataman ortaya Alperen'i yerleştirdi ve onu sadece klasik bir uzun olarak değil, oyunu yönlendiren bir merkez olarak da kullanıyor. Cedi Osman'dan Şehmus Hazer'e, Ercan Osmani'den Shane Larkin'e herkes Alperen'in çevresinde hareketli oldukları sürece fırsat bulacaklarını biliyorlar."

Bunun bugün altyapılarda oynayan gençler için de bir fırsat olduğunu söyleyen Özdemir, Türkiye'nin sonraki turnuvalara Alperen etrafında oynayan modern bir basketbol ülkesi olarak gideceğini tahmin ediyor.

"Bir genç oyuncu olduğunuzu düşünün. Bu takımda olmayı hayal etmez misiniz? Topsuz oyunda gelişmeye, basketbolun inceliklerine kafa yormaya çalışmaz mısınız? Backdoor setlerini rüyanızda görmez misiniz?"

Tüm bunların yanında Özdemir basketbol altyapılarındaki sorunlara da işaret ediyor.

Özdemir, Türk basketbolunun sistemli bir şekilde yetiştirdiği bir yıldız olarak görmediği Şengün için "O bir üretim hatası. Fedâkar koçların, altyapıların emeğiyle şahsi yeteneklerini işleyen bir istisna" diyor.

Banvit altyapısının bugün hayatta olmadığının altını çizerken şunları söylüyor:

"Eğer EuroBasket, Dünya Kupası, Olimpiyat Oyunları hayalleri kuracaksak gerçeklere gözümüzü kapatamayız. Basketbol sistemimizin tepeden tırnağa değişmesi gerekiyor.

"Eğer Banvit'in neden kapandığını, Karşıyaka gibi bir ekolün nasıl finansal darboğaza düştüğünü görmezsek kendimizi kandırırız. Bu turnuvayı yeni bir atılımın ilk sayfası yapalım."