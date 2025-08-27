KKTC Kadın Güreşçileri Edirne'de Kamp Yapıyor

KKTC Kadın Güreşçileri Edirne'de Kamp Yapıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kadın güreşçiler, Türkiye Güreş Federasyonu ve KKTC Güreş Federasyonu iş birliği ile Edirne'de antrenman yapıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) ve KKTC Güreş Federasyonu iş birliğinde KKTC'den antrenörleriyle gelen 7 kadın güreşçi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda hazırlıklarına devam ediyor.

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, bu yılın başında federasyonlar arası protokol başlattıklarını söyledi.

KKTC'den gelen iki erkek grup güreşçinin daha önce Edirne'de kamp yaptıklarını anlatan Delen, "Bu üçüncü kampımız. 21-28 Ağustos tarihlerinde KKTC'den 17 yaş altı kadın milli güreş takımını misafir ediyoruz. Antrenörleri de geldi. Hem bizim antrenörlerimizi izliyorlar hem de teknik paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda bizim sporcularımızla da antrenman yapıyorlar." dedi.

"Sağ olsun bizi Türkiye'ye davet ediyorlar"

KKTC Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü Perihan Yıldız da Türkiye'nin kendilerine her alanda destek olduğunu ifade etti.

İş birliğinde dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı, TGF ve KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'a teşekkür eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Biz orada buradaki şartları bulamayabiliyoruz. Sağ olsun bizi Türkiye'ye davet ediyorlar. Çocuklarımız burada güzel şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor. Burada daha bilinçli, tecrübeli arkadaşlarla antrenman yapma fırsatı buluyor. Bu da sporumuzun gelişimine katkıda bulunuyor. Biz bundan çok memnunuz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Spor
500
