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Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun'un zor anları

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Teknik Direktör Bülent Uygun'un 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti. Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen Bülent Uygun'un Adli Tıp Kurumu'na geldiği anlardaki üzgün görüntüsü kameralara yansıdı.

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Genç kızının vefatı sonrası büyük üzüntü yaşayan Bülent Uygun'un, Adli Tıp Kurumu önünde taziyeleri kabul ederken ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı programda öğrenen tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu. Yarın ikindide Sapanca'da aile mezarlığına defnedeceğiz." ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Uygun'un Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybettiği öğrenildi

Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun'un zor anları

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYORDU

28 yaşındaki Almina Tude Uygun, çocukluğundan beri şeker tedavisi görüyordu. Henüz 12 yaşındayken böbrek ağrısı ve aşırı susama şikâyetiyle doktora başvuran Almina'ya 'tip 2 diyabet' hastalığı tanısı konmuştu. Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina, 2024 yılı ağustos ayında şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmış ve bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun'un zor anları

SAKARYA'DA DEFNEDİLECEK

Almina Tude Uygun'un cenazesi, bugün gün ikindi namazının ardından Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki aile kabristanına defnedilecek.

Kızının ölüm haberini alan Bülent Uygun'un zor anları
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıO Z:

Allah rahmet eylesin. Ama Bülent uygunu biz zaten hep böyle görüyorduk. Maç önü ve maç sonu reportajlarında hep bu şekilde reportaj veriyor.

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Haber YorumlarıMGk:

Başın sağolsun Bülent Hoca evlat acısı hiçbir şeye benzemez Allah sabır versin

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Haber YorumlarıMUSTAFA GÜL:

Bülent hocaya Allah sabırlar versin. Yalnız haberi yazan kişinin klavye karşısına geçmeden önce alkol almaması lazım. Yukarı da Evinde ölü bulundu, aşağıda yoğun bakımda hayatını kaybetti yazıyor.

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Haber Yorumlarınedo cos:

allah rahmet eylesin cok zor bir aci allah sabir versin

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