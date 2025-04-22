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Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da Yeni Teknik Direktör Erkan Sözeri

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da Yeni Teknik Direktör Erkan Sözeri
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Trendyol 1. Lig ekibi Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri'yi getirdi. Kulüp, bu kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Erkan Sözeri getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Erkan Sözeri ile anlaşma sağlamıştır. Hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Şanlıurfaspor'da teknik direktör Cihat Arslan, görevinden istifa etmişti.

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Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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