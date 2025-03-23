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Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da Cihat Arslan Dönemi Başladı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, teknik direktörlük görevine Cihat Arslan'ı getirdi. Kulüp, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklama ile yeni teknik direktörüne başarılar diledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevine Cihat Arslan getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile anlaşma sağlamıştır. Daha önce de kulübümüzde görev alan ve önemli katkılar sunan hocamıza ve ekibine yeni dönemlerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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