Kıyasettin Kara, Avrupa U20 Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Finlandiya'nın Tampere Şehrinde düzenlenen Avrupa U20 Şampiyonası'ndan 'Şampiyonluk' derecesi ile dönerek büyük başarıya imza atan Kayserili Milli Atlet Kıyasettin Kara, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Finlandiya'nın Tampere şehrinde düzenlenen Avrupa U20 Şampiyonası'nda, altın madalya kazanan Kayserili Milli Atlet Kıyasettin Kara; Kayseri'ye gelişinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Kıyasettin Kara'nın elde etmiş olduğu başarıdan dolayı memnuniyetini dile getiren Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "Atletizm adına mutlu bir günü yaşıyoruz. Kıyasettin gibi sporcularımız hedef koyarak çalışmalarına devam ediyor ve bunun neticesinde de başarılar kaçınılmaz oluyor. Bizler de bu başarılarla çok mutlu oluyoruz. Ben buradan sporcumuzu antrenörlerini ve ailesini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KAYSERİ