Kırkpınar öncesi başpehlivanlar iddialı konuştu

Recep Kara : 40 yaşında Kırkpınar'a gideceğim, hedefim kürsü

Ali Gürbüz : Kırkpınar'da altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum

Mustafa AKIN / İSTANBUL, - Bu sene 661'incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde başpehlivanlar iddialı konuştu.

2020 yılında pandemiden dolayı güreşlerin yapılamadığını hatırlatan İsmail Balaban, "2021 yılında da Survivor'a katılmıştım o yüzden Kırkpınar'a katılamadım. Bittikten çok kısa bir süre sonra Kırkpınar olduğundan dolayı form düzeyim de düşük olduğu için katılmadım. Sonrasında tabii birkaç ay geçtikten sonra er meydanlarına güzel bir şekilde dönüş yaptım. Tekrar gücümü kanıtlamak, sevenlerime o mutluluğu ve gururu yaşatmak istiyorum" şeklinde konuştu.