- Osman Şahin : "Kırkpınar'ın unutulmaz ağalarından Hüseyin Şahin'in yeri kolay dolmaz"

Kırkpınar eski ağalarından Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin :

"Tarihi Kırkpınar bizim vazgeçilmezimiz"

EDİRNE - 662. Tarihi Kırkpınar Güreşlerini izlemeye gelen Kırkpınar eski ağalarından Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin ve yeğeni Süleyman Şahin her sene geldikleri Kırkpınar güreşlerini değerlendirdi.

Edirne Sarayiçi meydanında yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final günü heyecanı yaşanıyor. Kırkpınar eski ağalarından rahmetli Hüseyin Şahin'in kardeşi Osman Şahin, Kırkpınar'ın kendileri için çok özel olduğunu ifade ederek, "Kırkpınar unutulmuyor, her sene gelmek istiyoruz ve her sene geliyoruz. Rahmetli Hüseyin Şahin abimizi de unutamıyoruz geliyoruz, gelemezsek bayrağımızı gönderiyoruz. Herkes burada resimler çekiliyor, hatırlıyor. Kırkpınar bizim için unutulacak bir yer değil. Hüseyin Şahin en güzelini yaptı diyorum ama daha iyi yapan, daha çok yapan, daha fazla yardımı olan arkadaşlarımız da oldu. Onlara da teşekkür ediyoruz ama zamanında Hüseyin Ağa en güzelini yaptı" ifadelerini kullandı.

Şahin, abisinin her zaman ağalık elbisesini giydiğini vurgulayarak, "Türk yağlı güreşine faydası olan bir kimseydi. Her yeri dolaştı, ağalık elbisesini hiç sırtından çıkarmadı. Şimdi ki ağalarımız çıkarıyor, güreşlerden güreşlere giyiyor" dedi. Şahin ayrıca, ağabeyinin yaşasaydı tekrardan aday olacağını söyledi.

Kırkpınar'ın önemine değinen Hüseyin Şahin'in yeğeni Süleyman Şahin ise, "Kırkpınar ülkemiz için çok önemli, onun haricinde aile olarak bizim için daha çok önemli çünkü Kırkpınar'a 4 yıl arka arkaya ağalık yapmış Hüseyin Şahin amcamız Kırkpınar'ın tanıtımı için her alanda çok önem verdi. Şimdi çok az yapılıyor. Kırkpınar tarihi ile çok önemli olduğu için yurt dışında tanıtılması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Aile olarak Kırkpınar'da her daim bulunduklarını ifade eden Şahin, ileride aileden birinin ağalık yapabileceğini söyledi.