Kırgızistan'da Barcelona ve Asya Ülkeleri Eski Futbolcuları Gösteri Maçı Yaptı

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü kutlamaları ve Barcelona Akademisi'nin açılış etkinlikleri kapsamında Barcelona Kulübü ve Asya ülkelerinin futbol kulüplerindeki eski oyuncular, Bişkek'te gösteri maçı yaptı. Maçı Barcelona 3-0 kazandı.

Kırgızistan'da, Barcelona Kulübü ve Asya ülkelerinin futbol kulüplerindeki eski oyuncular, gösteri maçında bir araya geldi.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümü kutlamaları ve ülkede Barselona Akademisi'nin açılış etkinlikleri kapsamında başkent Bişkek'te, Barcelona Kulübü ve Asya ülkelerinin futbol kulüplerindeki eski oyuncular, gösteri maçı yaptı.

Barselona takımının formasında sahaya, Juan Pablo Sorin, Juliano Belletti, Edgar Davids, Carles Puyol, Juan Carlos Rodriguez, Roberto Trashorras, Javier Pedro Saviola, Ludovic Giuly, Giovanni Silva, Roger Garcia, Rivaldo, Sergi Barjuan, Juan Pablo Sorin, Francesco Coco, dönüşümlü olarak çıktı.

Asya takımında ise Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve İran'dan eski oyuncular katılırken, sahada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Asya takımında 11 numaralı formasıyla forvet pozisyonunda yer aldı.

Dolon Omurzakov Stadyumu'nda iki devre halinde oynanan maçı Barselona 3-0 kazandı. Golleri Rivaldo, Juan Pablo Sorin ve Javier Saviola kaydetti.

Stadyumda futbolseverlere seslenen Cumhurbaşkanı Caparov, efsane oyuncuların katılımıyla düzenlenen bu maç ile ülkede futbola ilginin artırılmasını hedeflediklerine işaret ederek, Kırgızistan'da dünya futbolunda adını yazdıracak oyuncuların yetişeceğini ümit ettiğini dile getirdi.

Caparov, maç öncesinde başkent Bişkek yakınlarında 35 bin kapasiteli yeni stadyumun temelinin atıldığını bildirdi.