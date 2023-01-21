Kimse gerçek olduğuna inanamadı! Icardi, skandal mesajı gülerek paylaştı

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, bir taraftarın kendisini etiketlediği "Irz düşmanı Icardi" fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Eski takım arkadaşının eşiyle evlendiği için Türkiye'de bu yakıştırmalara hedef olan Arjantinli yıldızın, taraftarın gönderisini gülerek paylaşması herkesi şaşırttı.

Mauro Icardi, Antalyaspor'u da boş geçmedi. Galatasaray'ın 20. haftada Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta ilk gol Icardi'den geldi. Arjantinli golcü 9'uncu maçında 6. golünü kaydetti.

KUTLAMA MESAJLARINI PAYLAŞTI

Sarı-Kırmızılı taraftarla arasında özel bağ oluşan başarılı forvet, kendisine gelen kutlama mesajlarını paylaştı. Ancak paylaştığı bir mesajı görenler, "Yanlışlıkla mı bunu yaptı?" yorumlarını yazdı.

"IRZ DÜŞMANI ICARDİ"

Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile birliktelik yaşayıp hayatını birleştiren Icardi, Türkiye'de sert lakaplarla anılmıştı. Esprilere konu olan Arjantinli forvet, bir taraftarın "Irz düşmanı Icardi" paylaşımını gülme emojisiyle Instagram hikayesine ekledi. Icardi'nin paylaşımını görenler gözlerine inanamadı.