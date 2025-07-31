Kim tur atlayacak? Shakhtar Donetsk-Beşiktaş maçı şifresiz kanalda

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında bugün Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı takım ilk maçta İstanbul'da rakibine 4-2 yenilmişti.

MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 21.00. Mücadele HT Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera yönetecek.

İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor.

Muhtemel 11'ler;

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedrinhoi Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal (Orkun), Muçi, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.