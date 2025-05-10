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Kilisli Yüzme Takımı, Türkiye Şampiyonası'na Hazır

Kilisli Yüzme Takımı, Türkiye Şampiyonası'na Hazır
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Kilis'teki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yüzme takımı, Mersin'de düzenlenecek Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası'na hazırlık yapıyor. Takım, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' ile kuruldu ve başarılarıyla dikkat çekiyor.

Kilis'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan yüzme takımındaki sporcular, Mersin'de yapılacak Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında havuzla tanışan çocuklardan 10'u, bu alandaki başarılarıyla antrenör İbrahim Sis tarafından 2 yıl önce kurulan takıma dahil edildi.

Çeşitli şampiyonalarda dereceler elde eden çocuklar, yeni başarılar kazanıp ay-yıldızlı formayı giymek için antrenmanlarını sürdürüyor.

Yüzme antrenörü İbrahim Sis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzmede Kilis'in adını duyurmak ve milli sporcular yetiştirmek için ekibiyle çaba gösterdiklerini söyledi.

Sis, öğrencilerinin kısa sürede gösterdiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti:

"Sporcularımızı, 2 yıl önce 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'yle bu spora kazandırdık. Daha sonra yetenekli çocuklarımızı alt yapıya alarak çeşitli müsabakalarda dereceler elde ettik. Sporcularımız geçtiğimiz ay Gaziantep'te düzenlenen okul sporları grup müsabakalarında 100 metre karışık bayrakta altın madalya kazandı. Bu sonuçla 24 Mayıs'ta Mersin'de yapılacak olan Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Yüzme Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar."

Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmak için sıkı çalıştıklarını belirten Sis, "Çocuklarımız azimli ve şampiyon olmayı çok istiyorlar. İnşallah Mersin'deki şampiyonada Kilis'i en güzel şekilde temsil edeceğiz. Sporcularımız çok yetenekli, devam ettikleri takdirde ilerde milli takıma girebilecek sporcularımız var." diye konuştu.

"Milli sporcu olmak istiyorum"

Sporculardan Melih Karaca, 2 yıldır yüzme sporu ile ilgilendiğini belirterek, "Mersin'deki müsabakada Türkiye şampiyonu olmayı çok istiyoruz. Bu sporu sürdürerek ilerde milli sporcu olmak istiyorum." dedi.

Furkan Codaş da yüzme sporu ile 10 yaşında tanıştığını kaydederek, "Şu an 12 yaşındayım. Yüzmeyi çok seviyorum. Hedefimiz Türkiye şampiyonu olmak. Müsabakalarda derecelerim var. Bu derecelerime Türkiye şampiyonluğunu da eklemek istiyorum. Bu spordaki hedefim milli yüzücü olmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Spor
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