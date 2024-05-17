Kick boksta Turkish Open WAKO Dünya Kupası İstanbul'da başladı.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyon, 19 Mayıs Pazar günü tamamlanacak.

50 ülkeden 5 bine yakın sporcunun mücadele ettiği organizasyonda aynı zamanda Uluslararası Akdeniz Şampiyonası müsabakaları da yapılıyor.

Organizasyonla ilgili olarak AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, maçların iyi şekilde başladığını dile getirdi.

Önemli bir turnuvaya imza attıklarının altını çizen Kayıcı, "Ben aynı zamanda Uluslararası Akdeniz Kick Boks Federasyonu Başkanıyım. Uluslararası Akdeniz Kick Boks Şampiyonası'nı ilk kez yapıyoruz. 2026 yılında İtalya'da yapılacak Akdeniz Oyunları'na da kick boks, gösteri sporu olarak dahil edildi. Bütün camiamıza hayırlı olsun. 50 ülkeden birçok kardeşimiz buraya geldi. Bu maçların sonunda Türk Milli Takımı'nı da oluşturacağız. Bizim inandığımız bir dava var. İyiyi yenmezseniz, iyi olamazsınız. Bu imkanın sağlanmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk kez 9 ring ve 14 tatamide müsabaka yapıldığına da dikkati çeken Kayıcı, şunları söyledi:

"TÜYAP Fuar Alanı bize kucak açtı. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla uluslararası madalya sayısında birinci sıradayız. Aktif lisanslı sporcu sayısı açısından dördüncü sıradayız. 2023'te Büyükler Kick Boks Milli Takımı, takım halinde dünya şampiyonu oldu. 2022'de Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduk, İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olduk. Bizde 7 branş var. Herkes istediği alanda müsabakaya iştirak edebiliyor."