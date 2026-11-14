Kick boks millileri Üsküp'teki Avrupa Şampiyonası'nda 53 madalyayla ikinci oldu

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Türkiye, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 16'sı altın 53 madalya elde etti.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun açıklamasına göre başkent Üsküp'teki organizasyonda 16 altın, 14 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazanan milliler, takım halinde Avrupa ikincisi oldu.

Şampiyonada altın madalya alan milli sporcular şunlar:

Mücahit Milli, Kerem Öz, Samet Akan, Bedirhan Ersayar, Mert Güney, Serdar Şayık, Özlem Melek Korkmaz, Fatmahanım Gökçe, Asuman Cıglıoğlu, Emre Korkmaz, Bayram Eren Celep, Faysal Sılıv, Hamza Eren Göksu, Zeynep Çetintaş, Zeliha Doğan Gülen, Rabia Karadaş.

Kaynak: AA