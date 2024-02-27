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Kıbrıs kupası çeyrek final maçında rakibinin ırkçı hakaretlerine maruz kalan futbolcu, rakibine yumruk attı

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Eski bir İskoçya Premier Lig oyuncusu, ırkçı tacize maruz kaldığını iddia ederek rakibine yumruk attı. Olay, Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde yaşandı. Oyuncu, polise başvurduğunu belirtti ve özür diledi ancak eylemlerinin hakaretlere maruz kalmasından kaynaklandığını savundu.

Apollon Limassol ve AEL Limassol, Kıbrıs Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya geldi. Maçın sonunda çirkin sahneler yaşandı ve eski Livingston savunmacısı Luiyi De Lucas, olayın tam merkezindeydi.

Maç sırasında, De Lucas'a ırkçı hakaretlerde bulunulduğu iddiasıyla gerginlik yaşandı. De Lucas, rakibinin sözlerine tepki göstererek yumruk attı. Bu olayın ardından sakinleşmeye çalışan diğer oyuncular ve hakemler araya girdi.

IRKÇILIĞA MARUZ KALDI

Olay sonrasında De Lucas, basına yaptığı açıklamada, kendisine yapılan ırkçı saldırılardan dolayı çok sinirlendiğini ve kontrolünü kaybettiğini itiraf etti. Ayrıca, bu tür davranışların sporun ruhuna aykırı olduğunu belirtti ve özür diledi.

Ancak, olay sadece saha içi bir mesele değil. De Lucas, yaşadığı ırkçı saldırıları polise bildirdiğini ve hukuki yollara başvuracağını açıkladı. Bu olay, sporda çok sık rastlanan ırkçılığın son örneklerinden bir tanesi oldu.

Kıbrıs kupası çeyrek final maçında rakibinin ırkçı hakaretlerine maruz kalan futbolcu, rakibine yumruk attı

Kıbrıs kupası çeyrek final maçında rakibinin ırkçı hakaretlerine maruz kalan futbolcu, rakibine yumruk attı

Kıbrıs kupası çeyrek final maçında rakibinin ırkçı hakaretlerine maruz kalan futbolcu, rakibine yumruk attı

Haberler.com Haber Merkezi / Abdullah Teymur - Spor

Kıbrıs 3.Sayfa Spor Dünya Haberler

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