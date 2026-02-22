Haberler

Yalova FK 77: 2-3

Güncelleme:
3. Lig 1. Grup 22. hafta mücadelesinde Kestel Çilek Spor, sahasında Yalova FK 77'ye 3-2 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı.

STAT: Kestel İlçe Stadı

HAKEMLER: Samet Yağcı, Gökhan Salduz, Ahmet Kotan

KESTEL ÇİLEK SPOR: Mehmet Doğan, Mücahit Emre Şahin, Mevlüt Çelik, Rüştü Hanlı, Recep Kara (Dk. 66 Taha Güneş), Atalay Gürel (Dk. 77 Taha Ahmet Balsu), İbrahim Aksu (Dk. 66 Furkan Çölik), Mehmet Bağlı (Dk. 57 Şahin Karakaş), Niyazi Çolak, Okan Baydemir (Dk. 66 Hafız Görkem Vardar), Sarp Ekinci.

YALOVA FK 77: Doğukan Özkan, Uğurhan Uğurlu (Dk. 63 Furkan Mehmet Tuncer), Ali Yeşilyurt, Efe Arıgün (Dk. 79 Servet Fidan), Muhammet Ali Demir (Dk. 79 Doğa İşeri), Fatih Karasu, Mustafa Ege Bilim, İzzet Topatar (Dk. 62 Efe Tecimer), Metehan Kurt, Abdurrahman Kuyucu (Dk. 20 Arif Asaf Gültekin), Mustafa Özbay.

GOLLER: Dk. 32 Niyazi Çolak, Dk. 90+1 Hafız Görkem Vardar (Kestel Çilek Spor ), Dk. 11 Fatih Karasu, Dk. 48 Arif Asaf Gültekin, Dk. 74 Efe Tecimer ( Yalova FK 77)

SARI KARTLAR: Mehmet Bağlı, Furkan Çölik, Taha Ahmet Balsu (Kestel Çilek Spor ), Uğurhan Uğurlu, Furkan Mehmet Tuncer, Doğukan Özkan, Efe Tecimer ( Yalova FK 77)

3'üncü Lig 1'inci Grup 22'nci hafta mücadelesinde Kestel Çilek Spor, sahasında konuk ettiği Yalova FK 77'ye 3-2 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
