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O anı paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı! Mertens'in Kerem 'in golüne verdiği tepki olay oldu

Spor Haberleri

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu frikikten harika bir gol atarken, topun filelerle buluşmasından sonra Mertens'in büyük şaşkınlıkla ellerini başına koyduğu görüntüsü sosyal medyada taraftarlar arasında büyük ilgi gördü.

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig'in 29. haftasında Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 6-0 kazanırken Kerem Aktürkoğlu'nun frikikten attığı gol sonrası takım arkadaşı Mertens'in tepkisi olay oldu.

MERTENS, KEREM'İN GOLÜYLE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Karşılaşmanın 59. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, frikikten Galatasaray'ın 5. golünü attı. Topun filelerle buluşmasının ardından takım arkadaşı Dries Mertens ellerini büyük şaşkınlıkla başına götürdü. Objektiflere yansıyan o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens'in tepkisi olay oldu! Paylaşmayan Galatasaraylı kalmadıMertens'in Kerem'in golüne tepkisi

ICARDI HAT-TRICK YAPTI

Kayserispor deplasmanında Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Icardi(3), Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle maç fazlasıyla 2. sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens'in tepkisi olay oldu! Paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı

Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens'in tepkisi olay oldu! Paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı

Kerem Aktürkoğlu'nun golünden sonra Mertens'in tepkisi olay oldu! Paylaşmayan Galatasaraylı kalmadı

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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Spor Haberler

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