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Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin çağrısı Portekiz'i ayağa kaldırdı

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Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, İsrail saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili yaptığı paylaşım Portekiz'de manşetlere taşındı. Kerem'in büyük ilgi gören paylaşım, 8 milyondan fazla da etkileşim aldı.

Portekiz'in Benfica takımında top koşturan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çektiği sosyal medya paylaşımı, uluslararası çapta destek görürken Portekiz basınında da geniş yer buldu.

KEREM'İN FİLİSTİN PAYLAŞIMI

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Herkesin temkinli yaklaşılması gerektiğini söylediği bir konu olduğunun farkındayım, duyuyorum. Ama duyduklarım sadece onlar değil... Bir halkın çaresiz çığlığı; ölen çocukların, sivillerin maruz kaldığı katliam. Bazen evlerinde, bazen ibadet alanlarında, bazen de yardım bekledikleri hastanelerde... İsrail ile Filistin arasında tarih boyunca birçok şey yaşanmış olabilir ancak şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Yukarıda saydıklarımı kınamayacak kimse var mı? Böyle bir dehşet karşısında her şey yolundaymışçasına hayatımıza devam etmek ne kadar mümkün? Bu katliam durmalı, çocuklar yaşamalı, aileler mutlu olmalı... Artık yeter!"

İŞTE O MANŞETLER

Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımıyla ilgili Portekiz medyasında çıkan haberler şöyle;

  • RECORD: Aktürkoğlu, Filistin'deki 'katliama' son verilmesi çağrısında bulundu.

"Kerem Aktürkoğlu, Filistin'i sarsan savaştan hâlâ kaygılı ve mutsuz. Benficalı oyuncu, sosyal medyadaki mesajlarıyla şunu soruyor: "Her şey yolundaymış gibi yaşamaya devam etmek nasıl mümkün olabilir?"

  • A BOLA: Aktürkoğlu İsrail-Filistin çatışmasını anlattı: Sessiz kalamam

"Benfica oyuncusu Gazze'deki savaşa değinerek "katliam sona ermeli" dedi."

  • O JOGO: Aktürkoğlu Filistin hakkında konuştu: Bir milletin yok edilmesi, katliam son bulmalı

"Benfica ve Türk milli takımının forveti Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de yaşananların ciddiyetini anlatan bir mesaj yazarak İsrail ile çatışmaya son verilmesi çağrısında bulundu."

  • MAIS FUTEBOL: Aktürkoğlu'ndan Filistin'deki 'çocuk ve sivil katliamına' yönelik çağrı

"Kerem Aktürkoğlu, Filistin'de ve özellikle Gazze Şeridi'nde yıkıcı etkileri olan İsrail ile Hamas arasındaki çatışmanın sona ermesi için sosyal medyadan bir çağrı yazdı. Benficalı kanat oyuncusu, "çocukların ve sivillerin maruz kaldığı bir katliam" ve "yok edilmek üzere olan bir ulus" olduğu konusunda uyarıyor."

ETKİLEŞİM YAĞMURUNA TUTULDU

Öte yandan milli futbolcunun X hesabından dün Türkçe ve İngilizce yaptığı paylaşım, 8 milyondan fazla etkileşim alırken, 30 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı, 150 binden fazla beğeniyle 5 bine yakın yorum aldı.

DESTEK YORUMLARI GELDİ

Öte yandan Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamasının yabancılar tarafından da destek görerek farklı dillerde yapılan yorumlarla paylaşıldığı görüldü.

Yabancı dillerde yapılan paylaşımlardaki yorumlar arasında, "Soykırıma karşı konuşan bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Dolayısıyla Aktürkoğlu'nun açıklaması cesur. Soykırımın sona ermesi için savaşmaktan korkmamalıyız!" ifadeleri yer alırken, bir başka yorumda "Aktürkoğlu yetenekli bir oyuncu ama bugün onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik. İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı savaşının sona ermesi ve Orta Doğu'da barış için çok güzel" notu düşüldü.

Başka bir yorumda ise "Harika bir oyuncu ve her şeyden önce harika bir adam, en önemli şey bu!" denilirken, bir diğer yorumda ise "Bu adama saygım var. Kariyerinde başarılar dilerim. Ezilenlerin hakkını savunduğun için teşekkürler." ifadeleri kullanıldı. Başka bir yorumda da "Normal bir insan, günümüzde bulunması çok nadir biri" şeklinde görüş belirtildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin çağrısı Portekiz'i ayağa kaldırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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Yorumlar (7)

Hayri:

Al işte bi tane daha kendini ıspatlamaya çalışan bi çömez kimsin,halk önderimisin dünya kamuoyunda bir yerin mi var hangi kitleleri harekete geçirebilirsin konuştuklarının ne kıymeti harbiyesi var ancak iç piyasada haber olursun 1 saat sonra kimse hatırlamaz o kadar

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Mehmet Aksoy:

helal olsun kerem ??????????????

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Soner Oksal:

Adamsın

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Volkan Cetin:

helal olsun sana müslüman Türk evladı gerçi savaşa dur demek katliamın durmasını istemek din ırk meselesi değildir insanlık meselesi dir

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Erdoğan Karacaoğlan:

kısaca helal olsun sana . bu toplu cinayet ve soykırımın ta kendisi. değil diyen insan değil..

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Aliya:

fanatik Beşiktaş lıyım ama sırf senin bu hassasiyetinden dolayı çok seviyor dua ediyorum. yolun açık, başarıların daim olsun Kerem Aktürkoğlu...

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