Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 77 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE

Benfica forması giyen 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, hocasının görev vermesiyle maça ilk 11'de başladı.

MOURINHO İLE EL SIKIŞTI

Maçta oldukça iyi bir oyun sergileyen Kerem, karşılaşmanın 77. dakikasında oyundan alındı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem'e bu esnada destek gösterdi. Milli yıldız, oyundan çıkmasının ardından yedek kulübesinde gittiği esnada kenarda yer alan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı.

İşte o anlar;

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi

Katliam planının ilk gününde bilanço çok yüksek
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına alkışlı yanıt

Maç öncesi Fenerbahçe taraftarıyla yaşadığı o anlar gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.