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Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor

Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor
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Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da gollerine devam ediyor. Kerem, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Atletico Madrid maçında takımının ilk golünü kaydetti. Portekiz ekibi imza attığı günden bu yana skor üreten 25 yaşındaki yıldız, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor. Attığı gollerle takımını sırtlamaya devam eden ve taraftarların sevgilisi haline gelen Kerem, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Atletico Madrid maçını da boş geçmedi.

13. DAKİKADA ATTI

Kerem'in formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Portekiz ekibi, karşılaşmanın 13. dakikasında Kerem ile golü buldu. Milli yıldız, Aursnes'in asistinde kaleci Oblak'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk haftadaki Kızılyıldız maçında da fileleri havalandırmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 2. Şampiyonlar Ligi maçında 2. golünü atmayı başardı.

İşte o gol;

Kerem Aktürkoğlu, fırtınası durmak bilmiyorGÖRÜNTÜ: TRT SPOR

Kerem Aktürkoğlu, fırtınası durmak bilmiyorGÖRÜNTÜ: TRT SPOR

Kerem Aktürkoğlu, fırtınası durmak bilmiyorGÖRÜNTÜ: TRT SPOR

Kerem Aktürkoğlu, fırtınası durmak bilmiyorGÖRÜNTÜ: TRT SPOR

GELDİĞİ GÜNDEN SKOR KATKISI VERİYOR

Portekiz ekibi Benfica'ya imza attığı günden bu yana skor üstüne skor üreten Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla toplam 5 resmi maça çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Portekiz temsilcisinin yolunu tutan 25 yaşındaki futbolcunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Kerem Aktürkoğlu Atletico Madrid Galatasaray Portekiz Benfica Futbol Dünya Spor

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Yorumlar (3)

Mehmet Ikbal:

HELAL olsun basiraliri daim olsun

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tanju yenal:

Fenerbahçeli olarak tebrik ediyorum. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edişini gururla izliyorum.

6
0
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Ser_hat:

Yıl sonu en az 50 milyon euro fiyatı demedi demeyin

2
0
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