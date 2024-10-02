Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, büyülemeye devam ediyor. Attığı gollerle takımını sırtlamaya devam eden ve taraftarların sevgilisi haline gelen Kerem, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Atletico Madrid maçını da boş geçmedi.

13. DAKİKADA ATTI

Kerem'in formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid'i konuk etti. Portekiz ekibi, karşılaşmanın 13. dakikasında Kerem ile golü buldu. Milli yıldız, Aursnes'in asistinde kaleci Oblak'ı mağlup ederek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İlk haftadaki Kızılyıldız maçında da fileleri havalandırmayı başaran Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 2. Şampiyonlar Ligi maçında 2. golünü atmayı başardı.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: TRT SPOR

GÖRÜNTÜ: TRT SPOR

GÖRÜNTÜ: TRT SPOR

GÖRÜNTÜ: TRT SPOR

GELDİĞİ GÜNDEN SKOR KATKISI VERİYOR

Portekiz ekibi Benfica'ya imza attığı günden bu yana skor üstüne skor üreten Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla toplam 5 resmi maça çıktı. Kerem, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan 12 milyon euro karşılığında Portekiz temsilcisinin yolunu tutan 25 yaşındaki futbolcunun 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.