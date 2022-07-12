Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok - Haberler

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Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok

AA - Ercan Çakar - Spor
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Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da tatsız bir olay yaşandı. Futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ile Van Aanholt arasındaki gerginlik, takım arkadaşları tarafından engellendi. Olayın ardından ilk kez konuşan Aktürkoğlu, Van Aanholt arasında bir sıkıntı olmadığını dile getirdi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Avusturya'da kamp yapan sarı-kırmızılı ekibin bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda gerginlik yaşadığı takım arkadaşı Patrick van Aanholt ile aralarında sıkıntı olmadığını bildirdi. Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın kavga olarak lanse edilmesinin doğru olmadığını belirtti.

"BU TÜR MÜNAKAŞALAR YAŞANABİLİR"

Sarı-kırmızılı futbolcu, antrenmanda yaşanan olayla ilgili şu paylaşımda bulundu: "Bu sabah antrenmanda bir ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'fiziki şiddet içeren bir kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla."

Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok

Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok

Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok

Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok

Galatasaray idmanında Van Aanholt'la birbirine giren Kerem'den ilk sözler: Sıkıntı yok

AA / Ercan Çakar - Spor

Kerem Aktürkoğlu Avusturya kavga Spor Haberler

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