Kepez İlçesine Son 15 Yılda 55 Spor Tesisi Kazandırıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kepez Belediyesi işbirliğinde ilçeye son 15 yılda 55 spor tesisi kazandırıldı. 24 okulda spor salonu oluşturulurken, 5 mahalledeki butik spor salonlarının inşaatı ise devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kepez Belediyesi işbirliğinde ilçeye son 15 yılda 55 spor tesisi kazandırıldı. 24 okulda spor salonu oluşturulurken, 5 mahalledeki butik spor salonlarının inşaatı ise devam ediyor.

Yoğun bir genç nüfusun bulunduğu Kepez ilçesinde, spor alanında önemli yatırımlara imza atıldı. Özellikle son 15 yılda spor alanındaki tesisleşme zirve yaptı. İlçenin dört bir yanına 55 spor tesisi inşa edildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, çocuklara ve gençlere verdiği değeri yatırımlarına da yansıttı. İlçeye 140'a yakın okul yapılmasını sağlayan Başkan Tütüncü, genç nüfusu, kütüphane, bilim merkezi, drag pisti, müzeler ve festivallerin yanı sıra sporla da buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kepez Belediyesi el ele vererek, öğrenciler, amatör takımlar ve bireysel sporcular için modern spor alanları oluşturdu. Üç kurumun güçlerini birleştirmesiyle aralarında Kuzeyyaka Mahallesi sentetik çim saha, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi çok amaçlı spor salonu ile Kültür Mahallesi Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin bulunduğu 55 spor tesisi ilçeye kazandırıldı.

"Tesisleşmeye katkı"

Çocukların ve gençlerin sosyal zamanlarını spor yaparak değerlendirmesi ve sağlıklı büyümeleri için tesisleşmeye önem veren Kepez Belediyesi de, Hasan Doğan Stadı, Kuzeyyaka sentetik zeminli saha, Varsak çim saha, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu, Turgut Özal Spor Salonu, Fabrikalar Mahallesi açık yüzme havuzu, tenis kortları ve semt spor sahalarında binlerce çocuğa ve gence spor yapma imkanı sunuyor.

Kepez Belediyesi, öğrencilerin beden eğitimi derslerini kapalı, temiz ve konforlu ortamlarda yapabilmesi için de Beşkonaklılar Ortaokulu, Varsak İmam Hatip Ortaokulu, Mimar Sinan Ortaokulu ve Yıldırım Beyazıt Ortaokulu bahçelerine spor salonu inşa etti.

"27 okula spor alanı"

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) de, belediyenin okullarda spor tesisi yapmasına güçlü bir destek verdi. GSİM, 27 okula karate, jimnastik, taekwondo, okçuluk ve masa tenisi, savunma sporları branşlarında salonlar yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda Kepez ilçesinde 11 lisenin bahçesine spor salonu inşa etti. Kepez Belediyesi ise 4 ortaokulu spor salonuyla buluşturdu. GSİM'in yatırımıyla ilçede 5 mahalleye daha spor salonuna kavuşuyor. Butik spor salonları, Ünsal Mahallesi ile Çankaya Mahallesi Fatih Selek Ali Işıkhan Ortaokulu, Atatürk Anadolu Lisesi, Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu ve Ayten Çağıran Çok Programlı Lise'nin bahçelerinde yükseliyor. İnşaatları başlayan butik spor salonlarının 2024 yılının ilk çeyreğinde hizmete alınması planlanıyor.

Kullanım alanları 600 metrekare olan salonlarda,96 kişilik oturma alanı, 2 adet soyunma odası, 1 adet hakem odası ve 1 adette engelli soyunma odası bulunuyor.

"1 salondan onlarca salona"

Kepez Belediyesi, imar planı desteği spor salonlarının yapılmasına katkı sağladı. Başkan Hakan Tütüncü, açıklamasında Kepez'i; eğitim, spor, sağlık, kültür ve sanat şehri yapmayı vaat ettiklerini hatırlattı.

Artık Kepez'in eğitim, spor, sağlık, kültür ve sanat şehri olduğunun altını çizen Başkan Tütüncü, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "İlçemizde yoğun bir genç nüfus var. Gençlerimizi, çocuklarımız ı, bilimle, bilgiyle, kültür ve sporla geleceğe taşımak arzusundayız. Bu amaca hizmet edecek tesisleri, çalışmaları 15 yıllık görev süremizde yaptık, yapıyoruz. Genç nüfusumuzun sağlıklı büyümesi, dinlenme zamanlarını sporla değerlendirmesi için de spor alanında tesisleşmeye özel bir önem verdik. Profesyonel ve amatör sporlar için tesisler yaparken, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteğiyle okullarımıza spor salonları kazandırdık. Bu salonlardan gelecekte milli takımlarımızda görev alacak nice yeteneklerin yetişeceğine inanıyorum. Göreve geldiğimde Kepez'de bir tane spor salonu vardı. Şimdi Kepez'de 30'dan fazla spor salonu var. Yeter mi? Yetmez. Biz zamanla ve kendisiyle yarışan bir belediyeyiz. Bu rakamı, daha da yukarıya taşımak için çalışıyoruz. " - ANTALYA