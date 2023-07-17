Kepez Drag Pisti'nde Heyecanlı Yarışlar

Kepez Drag Pisti hafta sonu heyecanlı yarışlara ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin 9 farklı ilinden katılan 60 yarışmacı birincilik kupası için yarıştı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2023 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde gerçekleştirildi. Cumartesi günü ısınma, antrenman ve sınıfların belirlenmesiyle başlayan yarışlar, Pazar günü heyecanlı yarışlarla devam etti. Yozgat, Antep, Mersin, Antalya, Konya, Manisa, İstanbul ve Kayseri'den 60 yarışmacının katıldığı yarışlar motor tutkunlarını buluşturdu. Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları Türkiye'nin dört bir tarafından katılan yarışmacıların birincilik kupası için kıyasıya mücadelesiyle tribünleri dolduran yoğun seyirci katılımıyla tamamlandı. - ANTALYA