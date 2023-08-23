Kepez Belediyesi Spor Kulübü Takımı Kaptanı Hazal Çetin Antalya Toroslar Spor Kulübü'ne Transfer Oldu

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Takımı kaptanı Hazal Çetin, süper lig ekiplerinden Antalya Toroslar Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Kendi altyapısından yetişen sporcularıyla liglerde yer alan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, başarılı sporcularını profesyonel liglere ve milli takımlara transfer etmeye devam ediyor. Kadın Basketbol U18 takımının kaptanı Hazal Çetin, Kadınlar Basketbol Süper Lig'deki Antalya Toroslar Spor Kulübü'nün oyuncusu oldu. Kepez formasıyla şampiyonluk kupası kaldırdığı U18, Basketbol Gençler Ligi ve Bölgesel Lig'de oynamış olan Çetin, şimdi de süper lig forması terletecek.

Sporcularını üst liglere transfer ettikçe daha fazla motive olduklarını belirten Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal, "Antalya'nın en fazla nüfusu olan Kepez'de düzenlediğimiz yetenek taramalarında ortaya çıkardığımız sporcu adayları, düzenli olarak antrenmanlara katılıp disiplinli çalıştıklarında mutlaka başarıyor. Çocuklarımızın başarıları, bizleri de gururlandırıyor, daha fazlasını yapmamıza teşvik ediyor" diye konuştu. Hedeflerinin milli takımlara ve üst liglere oyuncu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Basketbol Koordinatörü Besim Güvenç ise, "Kendi gençlerimizle profesyonel liglerde mücadele etmek, yetiştirdiğimiz sporcularımızı transfer etmek bizim asli görevimiz" dedi. - ANTALYA