Keny Arroyo, Beşiktaş formasını giyer giymez hayatının şokunu yaşadı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Eyüspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Siyah-beyazlılarda bu karşılaşmada süre alan ve ilk kez formayı giyen Keny Arroyo, hayatının şokunu yaşadı.

"KULAKLARIMI HİSSETMİYOR"

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışlı hava Beşiktaş'ın yeni transferleri Arroyo ve Ricardo'yu etkilemişti.Güney Amerikalı genç futbolcuların hayatlarında ilk defa bu kadar soğuk ve kar yağışlı havayla yüzleştikleri belirtildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Eyüpspor karşılaşmasının 76. dakikasında Joao Mario'nun yerine oyuna giren ve siyah beyazlı takımdaki ilk maçına çıkan Arroyo'nun müsabakanın ardından "Kulaklarımı hissetmiyorum" dediği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ ANTALYA'DA

Siyah beyazlılarda şimdi gözler Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçına çevrildi. İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle maçın hazırlıklarını Antalya'da yapan Beşiktaş'ta bu duruma en çok yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo sevindi.