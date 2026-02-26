Haberler

Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç
Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. Ancak ilk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi. Karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın performansı ve gol sevinci geniş yankı buldu. Yıldız'ın sevinci, hem İtalya'da hem de Türkiye'de maçın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.
  • Galatasaray, toplamda 7-5'lik skorla UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.
  • Juventus forması giyen Kenan Yıldız'ın üçüncü gol sonrası sevinci sosyal medyada viral oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

KENAN YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN SEVİNÇ

Karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sergilediği performansla öne çıkan isimlerden biri oldu. Juventus'un üçüncü golünün ardından yaptığı sevinç ise kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Genç yıldızın o anları hem İtalya'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, maçın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

İşte Kenan'ın o sevinci;

Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Haber YorumlarıHüseyin KUTLU:

Abartılacak ne var adamın oynadığı takım gol atıyor. Sanki milli maçta karşı takımda oynuyor da ona seviniyor. Bu bir haber değil

Haber YorumlarıLabib Abdalla:

O aldığı paraya bakıyor

Haber Yorumlarıemrah aydin:

haber yapma şekliniz ve kullandığınız başlıklar garip bir şekilde saşma sapan olmaya başladı. haberci adı altında 10-12 yaş grubu çocuklaramı verdiniz işi?

Haber Yorumlarıxdysmbhg4g:

tabiii sevinecek para kazancaj ona ne gs dan. haklı siz olsa bii dolar a satarsınız gs ıı

Haber YorumlarıDüşünür:

Nede olsa beşiktaşlı

