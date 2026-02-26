Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Juventus'a uzatmalarda 3-2 mağlup oldu. İlk maçı 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplamda 7-5'lik üstünlük sağlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

KENAN YILDIZ'DAN DİKKAT ÇEKEN SEVİNÇ

Karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sergilediği performansla öne çıkan isimlerden biri oldu. Juventus'un üçüncü golünün ardından yaptığı sevinç ise kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Genç yıldızın o anları hem İtalya'da hem de Türkiye'de geniş yankı uyandırırken, maçın en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu.

İşte Kenan'ın o sevinci;